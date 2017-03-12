山下智久攜手新垣結衣回歸 為何「月九」收視崩盤？
富士電視台日前證實經典日劇《空中急診英雄》(Code Blue)將拍第3季，原班人馬山下智久、戶口惠梨香及新垣結衣等豪華陣容一個也不少，計畫在夏季月九時段播出，消息一曝光讓觀眾興奮不已，也讓人見識到富士電視台力挽「月九」收視招牌的決心。
平常較少關心日本娛樂的讀者，可能對「月九」這個名詞有點陌生，其實月九指的是富士電視台周一晚間9點時段，曾播出《一個屋簷下》、《HERO》、《101次求婚》等夯劇，月九也因此被認為是戲劇品質與高收視保證，是富士電視台戲劇的招牌時段。
不過近年月九收視持續下滑，改編自少女漫畫的《不好意思，我們明天要結婚》更刷新月九史上最低收視紀錄，第6集竟只有5%收視率，與昔日動輒破20、30%的高收視天差地遠。
為何月九收視持續下滑？有人分析與觀眾收視習慣改變，大多在網上追劇有關，也有人責怪劇組選角失敗，《不好意思，我們明天要結婚》男女主角西內麻里亞、山村隆太知名度太低。富士電視台社長龜山千廣更直言，月九的轉型期來了，以前的趨勢在現代人眼中已是老哏，電視台也要朝著年輕人口味去邁進。
為了拯救月九收視，富士電視台找來相葉雅紀、武井咲、中山美穗等大咖演出新戲《貴族偵探》，確定接續《不好意思，我們明天要結婚》在4月上檔，之後還有山下智久與新垣結衣經典劇《空中急診英雄3》重磅回歸，究竟月九收視能否止跌回升？請大家拭目以待。
(專題報導)
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