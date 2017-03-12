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《全球星期人物》為女權發聲 最帥總理的老婆蘇菲

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加拿大總理夫人蘇菲(Sophie Gregoire Trudeau)。(圖/美聯社)
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蘇菲(圖中戴墨鏡者)和她的丈夫杜魯多(圖中)一起參加，2016年7月31日溫哥華同志大遊行。(圖/美聯社)

今年三八婦女節才剛過不久，國際上又為了這個看似該為女性慶祝的日子，是否應該出現「男性」而引起不少爭議，婦女節是不是只能慶祝女人，致力為女權發聲的加拿大總理夫人蘇菲，婦女節前夕在臉書曬了一張與最帥老公的合照，並鼓勵大家與男性結盟，結果引來網民批評「丟臉、可恥」，讓國際媒體也關注了這個消息。

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加拿大第一夫人蘇菲(Sophie Gregoire Trudeau)，1975年4月24日出生於魁北克省蒙特婁(Montreal, Quebec)，曾經當過電視台主持人，也是一名領有合法執照的瑜珈老師，她的父親是一名股票經紀人，母親是一名護士，她是家中獨生女。

她在求學時期認識了同窗好友米歇爾•杜魯多(Michel Trudeau)，也就是她未來老公賈斯汀•杜魯多( Justin Trudeau)的弟弟。

年輕時，她曾經患有暴食症(bulimia nervosa)，後來也因此藉由瑜珈慢慢恢復健康。她大學時原本打算跟隨父親學習商業，但後來轉換專業，改讀傳播學，最後畢業於蒙特婁大學(Université de Montréal)。2005年與現任加拿大總理賈斯汀•杜魯多( Justin Trudeau)結婚，婚後育有3名子女。

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加拿大總理杜魯多和第一夫人蘇菲。(圖/美聯社)

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今年婦女節前夕，蘇菲(左)在臉書上曬出一張和老公杜魯多手牽手的合照。(圖片取自Sophie Grégoire Trudeau臉書)

為了慶祝婦女節，蘇菲在臉書發表一篇新的貼文，她說，當我們慶祝婦女節的同時，我們也應該為那些在我們生命中曾經鼓勵我們，讓我們能夠成為真實自己的男人或男孩而慶祝，為那些不害怕在別人面前表現出真正尊重女性的男人而慶祝，所以讓我們一起曬出和他們的合照吧。

她認為應該發起運動，激勵更多男人一起為性別平等而努力，因為性別平等不只是女人的事，而是每個人的事，當然也包括男性在內。

結果此番言論引來網民反彈，有人在底下留言「為什麼要在婦女節為男人慶祝?」「有那麼多可以為女人慶祝的事，卻呼籲大家去幫男人慶祝，結盟、團結固然重要，但是女性情誼也很重要!」「太荒謬了!真丟臉!」「我想我還是會曬我女兒、女性同事朋友的照片。」

當然也有網民對她發表這番言論表示感謝，而她本人在幾小時後也禮貌回應留言，「現在我們終於有對話了，謝謝每一個人的留言和回應!」

(中時電子報)

文章來源：Sophie Gregoire Trudeau's women's day post 'shameful'

文章來源：Sophie Gregoire Trudeau's Facebook post celebrating men for Women's Day hits backlash

文章來源：Sophie Grégoire Trudeau's 'tone deaf' International Women's Day message sparks backlash

關鍵字：加拿大第一夫人女權蘇菲婦女節
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