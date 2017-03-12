《全球星期人物》為女權發聲 最帥總理的老婆蘇菲

加拿大總理夫人蘇菲(Sophie Gregoire Trudeau)。(圖/美聯社)

蘇菲(圖中戴墨鏡者)和她的丈夫杜魯多(圖中)一起參加，2016年7月31日溫哥華同志大遊行。(圖/美聯社)

今年三八婦女節才剛過不久，國際上又為了這個看似該為女性慶祝的日子，是否應該出現「男性」而引起不少爭議，婦女節是不是只能慶祝女人，致力為女權發聲的加拿大總理夫人蘇菲，婦女節前夕在臉書曬了一張與最帥老公的合照，並鼓勵大家與男性結盟，結果引來網民批評「丟臉、可恥」，讓國際媒體也關注了這個消息。

加拿大第一夫人蘇菲(Sophie Gregoire Trudeau)，1975年4月24日出生於魁北克省蒙特婁(Montreal, Quebec)，曾經當過電視台主持人，也是一名領有合法執照的瑜珈老師，她的父親是一名股票經紀人，母親是一名護士，她是家中獨生女。

她在求學時期認識了同窗好友米歇爾•杜魯多(Michel Trudeau)，也就是她未來老公賈斯汀•杜魯多( Justin Trudeau)的弟弟。

年輕時，她曾經患有暴食症(bulimia nervosa)，後來也因此藉由瑜珈慢慢恢復健康。她大學時原本打算跟隨父親學習商業，但後來轉換專業，改讀傳播學，最後畢業於蒙特婁大學(Université de Montréal)。2005年與現任加拿大總理賈斯汀•杜魯多( Justin Trudeau)結婚，婚後育有3名子女。

加拿大總理杜魯多和第一夫人蘇菲。(圖/美聯社)

今年婦女節前夕，蘇菲(左)在臉書上曬出一張和老公杜魯多手牽手的合照。(圖片取自Sophie Grégoire Trudeau臉書)

為了慶祝婦女節，蘇菲在臉書發表一篇新的貼文，她說，當我們慶祝婦女節的同時，我們也應該為那些在我們生命中曾經鼓勵我們，讓我們能夠成為真實自己的男人或男孩而慶祝，為那些不害怕在別人面前表現出真正尊重女性的男人而慶祝，所以讓我們一起曬出和他們的合照吧。

她認為應該發起運動，激勵更多男人一起為性別平等而努力，因為性別平等不只是女人的事，而是每個人的事，當然也包括男性在內。

結果此番言論引來網民反彈，有人在底下留言「為什麼要在婦女節為男人慶祝?」「有那麼多可以為女人慶祝的事，卻呼籲大家去幫男人慶祝，結盟、團結固然重要，但是女性情誼也很重要!」「太荒謬了!真丟臉!」「我想我還是會曬我女兒、女性同事朋友的照片。」

當然也有網民對她發表這番言論表示感謝，而她本人在幾小時後也禮貌回應留言，「現在我們終於有對話了，謝謝每一個人的留言和回應!」

(中時電子報)