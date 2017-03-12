《時來運轉》紐約3度內戰 這次林書豪上了！

前兩次籃網遭遇尼克都穿西裝觀戰的林書豪，13日終於有機會穿球衣上場面對老東家了。(美聯社資料照)

13日上午6點在籃網主場巴克雷中心舉行的紐約3度「內戰」，這次林書豪總算不用再穿西裝觀戰，而是生涯首次穿上籃網球衣出戰老東家尼克，不過儘管籃網擁有主場、體能雙優勢，想要取得本季遭遇尼克首勝仍有難度。

籃網跟尼克本季前兩次交手，分別在主、客場各1次，結果籃網全敗，前提是林書豪這兩場皆因左大腿傷勢缺陣，如今總算有機會上場面對2012年掀起「林來瘋」時的老東家尼克，豪哥想必內心早已興奮難耐。

其實本季早與季後賽無緣的籃網，最近已經逐漸打出應有雛型，先前客場遭遇國王，順利中止16連敗，接著又在客場爆冷擊退灰熊，最重要的還是有了林書豪在後場的運籌帷幄與適時火力，當然還有年輕勢力的逐漸抬頭。

包含吉爾派崔克、利佛特、荷利斯傑佛生、懷海德等年輕新秀，最近慢慢打出信心，主因除了籃網開始懂得如何贏球，當然有了林書豪隨時在旁指揮，讓這批新秀越來越長進，只差籃網總教練艾金生敢不敢用而已。

不過籃網13日想要擊敗尼克，除了主場優勢，尼克連兩天出賽的體能問題，也是另1個關鍵因素，尼克必須先在12日前往底特律跟活塞交手，隨後13日趕回紐約與籃網碰頭，不過籃網最麻煩的，還是要怎麼守住尼克兩大主力。

「甜瓜」安森尼毫無疑問仍是尼克當家一哥。(美聯社資料照)

儘管跟尼克籃球事務總裁「禪師」菲爾傑克生之間的宿怨難解，「甜瓜」安森尼本季仍拿23.1分、6籃板與2.9助攻，只要他找到手感，幾乎無人能擋，「波神」波爾金吉斯也日漸強大，場均18.1分、7.3籃板成績就可證明。

除了如何守住尼克兩大主力的頭痛問題，籃網自身也有大麻煩，先發中鋒布魯克羅培茲9日出戰老鷹時，不慎扭傷右腳踝，11日與小牛之戰提前宣告缺陣，能否及時趕上13日與尼克比賽，目前還屬未知數。

反正這場紐約內戰的焦點，絕對不在勝負，而在林書豪能否棒打老東家更具看頭，豪哥與尼克後衛「飆風玫瑰」羅斯的對決，也將吸引不少球迷關注，就算籃網此役輸了，豪哥能夠打出優異表現才更重要，難道不是嗎？

(中時電子報)