台灣女臉書嘲笑大陸人 遭陸公司停職
一名在廈門醫療美容醫院工作的台灣女子，因為在臉書與友人的對話嘲笑大陸人，遭網友曝光後，被公司停職。這家公司11日表示，將加強對員工的「思想教育」，對不當行為「嚴懲不貸」。
這名臉書名為Iris Ko的女子，被所在公司廈門美萊醫療確認叫作陳可晴。她在社群平台臉書中與朋友對話，用直接的語氣形容或嘲諷大陸人，像是「臭死了」、「俗爆了」、 「很難搞」。
她並表示「沒關係，426沒有在用臉書的」、「所以可以在這取笑他們」、「沒錯，他們看的東西我都傻眼，所以我不小心就變的超時尚」。
隨後有網友曝光，女子所在單位是廈門美萊醫療美容公司。
3月11日下午，該公司發聲明表示，這名女子是自己公司員工，在臉書上發表「對大陸民眾不敬之詞及不當言論」，已做出停職處理，「感謝愛國人士的監督」。
陳可晴和朋友之間的聊天言論被網友放上網，在大陸的社群平台微博引起議論。廈門美萊在聲明中說，「國家利益高於一切」，表示將加強對員工的「思想教育」，並將對不當行為嚴懲。1060312
(中央社)
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