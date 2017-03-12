梅蘭妮亞出道 總算像第一夫人了

美國第一夫人梅蘭妮亞．川普（Melania Trump）邀請一些有權勢的女性前去白宮作客，不全是為了共進午餐，也不是為了表面上的慶祝國際婦女節。

這其實是代表，在總統川普政府上任7週後的現在，這位第一夫人總算「出道」了。在先前數週期間深居紐約曼哈頓市中心附近豪宅的前模特兒梅蘭妮亞，現已開始扮演她新的公眾角色。

她在最近參與規畫了她與川普在白宮的第一項大規模社交活動，那就是邀集全美各州州長出席年度的正式晚宴。

除此之外，梅蘭妮亞也在一些不出聲的場合露面，比如在川普簽署法案和行政命令時旁觀，或陪同川普前往國會山莊發表演說。1060312

(中央社)