橙色警戒 男子闖白宮被捕

川普本周末留在華府，當他昨夜人在白宮時，發生男子侵入白宮的事件。使得特勤警戒級別增至橙色警戒。(圖:美聯社)

美國白宮發生保安漏洞，一名背著背包的男子闖入白宮，突破嚴密保安防線潛入白宮建築範圍，一直深入到行政住所的南側入口，才被特勤人員發現，該男子已被逮捕。

事件發生在美東當地時間周五接近午夜時分，當時美國總統川普人就在白宮內。事件導致白宮將保安級別升級至橙色警戒，屬於特勤單位最高警戒級別之一。

CNN引述特勤單位消息指出，這名男子可能是從白宮東側進入到白宮內圍，並一路往行政住所而去，最終在南側入口被人發現而被捕。白宮官員稱，川普這個周末留在華府，對於這起男子擅闖白宮案已經知情。

這也是川普上任以來，首宗白宮保安漏洞事件，過去幾年在歐巴馬執政期間，白宮就發生過多起遭人闖入的案件。

(中時電子報)