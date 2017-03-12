MLB》女球迷千里追星 闖大都會球場被捕
本月初一名女子擅闖大都會的春訓球場被捕，她從遠在西部的科羅拉多一路追星來到佛州的First Data Field球場，聲稱來找「同居男友」。大都會有很多球星，不過她的目標不是哈維也不是辛德加，而是小聯盟選手提波(Tim Tebow)。
事發兩日前該名女子就已出現在球場，四處打探提波的消息，一位主管上前盤查，才知她叫做湯普生，駕照背後還用貼紙寫著「我愛提波」。主管當下把湯普生攆出去，不過兩日後她又回來了，這次大都會報警將她逮捕。
場館人員指出大都會的春訓球場因為設計問題，球迷比其他球場更容易接近球員，很多客隊球員還會覺得「怎麼球迷離得這麼近」。湯普生被捕當日，大都會正好作客馬林魚，所以她沒見到心愛的提波，還被關進了佛州的拘留所。
提波原是NFL明星四分衛，他表示他喜歡與球迷互動，「我只希望能碰到真正的球迷，而不是把紀念品放上網拍賣的那種球迷。」那場比賽由陳偉殷先發，提波未上場，他日前對戰太空人4打數皆墨，春訓的打擊率仍為0。
(中時電子報)
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