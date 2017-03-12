分手潮？ 2017過沒3個月 7組偶像CP戀情喊卡

2017還沒過完3月，南韓演藝圈就爆出分手潮，不少星侶戀情接二連三喊卡，像是今年第1對宣布分手的「音樂情侶」IU、張基河，兩人交往4年仍不敵分手命運，或是在一起引發不少話題性的IU、崔子，日前才高調放閃，沒想到近日也證實閃分，都令外界十分震驚。

雪莉和崔子。（圖／取材自IG）

f(x)前成員雪莉和「Dynamic Duo」成員崔子2013年開始傳出緋聞，這段相差14歲的老少配一度被看衰，但2014年大方認愛後，即越愛越高調，今年初兩人才和朋友一起來台灣旅行秀恩愛，且男方2月底還在節目告白雪莉是他創作歌曲的靈感，沒想到本月6日爆出分手消息，隨後雙方經紀公司就證實他們確實在近期分手，今後將恢復到前後輩關係相處。

「miss A」Min和G.Soul。（圖／取材自IG）

「miss A」成員Min和歌手G.Soul同屬JYP娛樂公司，兩人一起在美國和南韓經過長時間訓練，從好友關係昇華成戀人，去年11月雙方認了交往中，但半年多的戀情也在日前宣布破局，經紀公司沒透露分手原因，不過粉絲猜測應和G.Soul將入伍服役，而Min近期忙著音樂劇演出有關。

「T-ara」智妍和李東健。（圖／達志影像）

「T-ARA」智妍和演員李東健2015年因電影《邂逅》擦出愛火，交往期間多次被目擊甜蜜約會的畫面，雖然相差13歲，但並沒因年齡產生隔閡，未料今年2月初被爆分手，雙方也透過公司表示他們因忙碌的行程自然地疏遠，證實於去年12月結束2年戀情。而李東健在終結此段情後，今年2月底再和合作《月桂樹洋服店的紳士們》演員趙胤熙公開認愛。

「Rainbow」前成員賢榮和「酷懶之味」Alex。（圖／取材自賢榮IG；達志影像）

「酷懶之味」主唱ALEX和小12歲的「Rainbow」前成員賢榮，2015年在友人的牽線下認識，自然而然地發展成情侶關係，當時交往消息一被曝光，雙方馬上就認了戀愛ing，態度相當大方，戀情看似相當穩定，但公開關係1年4個月後，日前仍宣告分手。

「After School」UIE和李相侖。（圖／達志影像）

「After School」成員宥真（UIE）和大7歲演員男友李相侖，去年初同樣透過朋友聚會認識，並於5月公開戀愛消息，雖沒看他們合作過，但不少人覺得他們外型相配，很是祝福，不過，今年初他們雙雙透過公司發聲明，稱因工作繁忙、聚少離多，兩人已結束1年的戀愛關係。

「FTISLAND」李洪基和韓寶凜。（圖／取材自IG）

「FTISLAND」主唱李洪基出道9年，去年首度公開戀情，和女星韓寶凜因合作韓劇《摩登農夫》結緣，加上同為保齡球愛好者，從朋友發展為戀人，沒想到這段姊弟戀才見光3個月，他今年2月初在IG開直播時，突然以英文爆粗口表示自己很難過，向大家宣布他回歸單身，令粉絲相當訝異。

IU和張基河。（圖／中時資料照；取材自IG）

國民妹妹IU與大11歲的樂團主唱張基河，2015年被爆出已交往2年的消息，據悉，兩人2013年在男方主持的電台節目上一見鍾情，他們同樣都有創作才華，才子佳人的組合頗受歌迷支持，但今年初仍宣告結束戀人關係，4年情破局，讓眾人直呼可惜。

(專題報導)