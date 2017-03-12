NBA》馬刺艾卓吉心律不整 無限期缺陣

馬刺隊前鋒艾卓吉因心律不整將無限期缺陣。(美聯社資料照)

馬刺隊11日發布消息，陣中前場大將艾卓吉因為輕度的心律不整而將無限期缺陣，一直休養到恢復為止。艾卓吉本季有場均17.3分、7.5籃板的貢獻，馬刺本來快要追上西區第1的勇士隊，這下子戰力又嚴重受損。

上季勇士隊打出破紀錄的例行賽73勝，馬刺也打出隊史最佳的67勝。本季馬刺戰績緊咬勇士，不僅是聯盟第2支取得50勝的隊伍，更是連續18個球季都達到50勝。若非1998年NBA封館導致例行賽縮水，馬刺已是連續20季取得50勝。

勇士杜蘭特受傷缺陣數周，原是馬刺的良機，然而主將里歐納德因腦震盪正在休養，由於聯盟高度重視腦震盪，他暫時還無法出賽，控衛帕克也因背部不適尚未歸隊。如今又折了艾卓吉，馬刺挑戰西區霸主之路也更加艱辛。

(中時電子報)