深夜翻牆闖白宮 1背包男被捕
美國媒體今天報導，1名攜帶背包的男子10日深夜翻越圍欄闖入白宮範圍內被捕，當時美國總統川普（Donald Trump）正待在白宮。
「華盛頓郵報」（Washington Post）報導，那名男子於週五深夜翻越圍欄後，被美國特勤局幹員逮捕。
報導稱，經仔細檢查後，當局未在背包內發現危險物品。白宮範圍內也被認定安全無虞。
有線電視新聞網（CNN）報導，在華府度週末的川普，當時人在白宮，且已被告知此事。
路透社報導，美國特勤局和CNN今天表示，1名攜帶背包的入侵者，於週五深夜闖入白宮範圍內，在總統居住建築的入口附近被捕。
CNN引述消息人士表示，此入侵行動未對當時人在白宮的總統川普構成任何危險。
美國特勤局發表聲明說，那名男性嫌犯於深夜11時38分翻越南草坪圍欄闖入白宮範圍內，被著制服警衛逮捕。
CNN報導說，他是在南門廊入口附近被捕，那個入口鄰近總統居住處所。
特勤局的聲明說，嫌犯的背包經過仔細檢查，未發現危險物品。特勤局也搜索南草坪和北草坪，未發現任何值得擔憂情事。1060312
(中央社)
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