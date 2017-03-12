黨魁之爭 吳、郝海外急起直追！

以黃復興黨員為主流的海外黨員近日陸續成為國民黨主席參選人拉票的對象。(圖:陳子巖攝陳子巖攝)

國民黨主席選舉日趨激烈，以黃復興黨員為主流的海外黨員於近日頻頻接獲候選人吳敦義和郝龍斌的拉票信函，顯示選情已告白熱化。

前副總統吳敦義在信中特意突顯其黨政資歷完整與做好各項準備，並願率領國民黨重新出發的雄圖壯志。

吳敦義近日在發給海外黨員的信中強調，「值此中華民國與中國國民黨重要關鍵時刻，我們即將面臨六都市長、區域及不分區立委、總統副總統等事關本黨存亡的選舉，敦義對黨的赤忱忠心及完整的政治歷練和行政佳績，已經做好準備，與您一起出發，共同努力救國救黨。」

另外，最近在民調上頗有斬獲的國民黨副主席郝龍斌更迫不及待的將此一成果與海外分享。

在「財訊」民調中拔得頭籌的郝龍斌近日已三度對海外黨員發出信函。郝龍斌於近日對海外黨員指出，「對於包括之前時報周刊、TVBS民調，我連續在三個媒體民調都取得領先，我想這三份民調對我最重要的意義，那就是證明藍軍支持者對於本黨的團結、未來與路線非常重視。」

郝龍斌並認為，「我想這次參選的黨內同志，都非常優秀，目前的民調結果對我只是一個鼓勵。行百里者半九十，接下來的70幾天，我會繼續堅持正道參選、闡述政見的競選方式。」

郝表示，「這次選舉是中國國民黨是否能夠振衰起蔽，再次贏回民心的關鍵，黨員同志都知道手中這票的重要性，一定會認真審視每位候選人的人格特質與政見，選出真的能帶領國民黨再起的郝龍斌擔任下任黨主席！」

(中時電子報)