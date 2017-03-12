只為揍扁他! 拳王梅威瑟宣布重出江湖
剛滿40歲的前拳王梅威瑟(Floyd Mayweather)果然耐不住寂寞，宣布要二度重出江湖了！他11日在英國宣稱正式回歸拳壇，要與UFC輕量級冠軍麥葛雷(Conor McGregor)來一場跨界對決，連日期都訂下了，就是今年6月。
梅威瑟向麥葛雷下戰帖，「我已經厭倦這些UFC和鈔票的藉口了，你現在要做的就是在合同簽上自己的名字。我們不需要再浪費時間，就在今年6月見真章。」梅威瑟表示以他職業生涯49勝0敗的輝煌戰績，他理當分得比麥葛雷更多的酬勞，他叫麥葛雷閉嘴別再談錢，好好和他打一場。
梅威瑟是公認近25年來「磅比磅」(不計體重的實力排名)最優秀的拳擊手，他精湛的武藝和愛嗆人的大嘴讓他成為當代酬勞最高的選手。28歲的麥葛雷則是UFC的票房巨星，他不斷向梅威瑟挑釁，並自認有資格與梅威瑟平分酬勞。
麥葛雷擅長打擊技，也取得了拳擊執照，若他接受挑戰，將在拳擊場上與梅威瑟一決勝負。儘管麥葛雷年輕力壯，但是要放棄肘擊、踢腿的招式來對戰，勝算很低，一般預估他可能會被梅威瑟打得很慘。
(中時電子報)
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