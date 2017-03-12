熱帶氣旋襲馬達加斯加 50死17.6萬人受災
國家災難管理局今天表示，熱帶氣旋埃納弗（Enawo）本週稍早前侵襲馬達加斯加（Madagascar），造成至少50人喪生，受災民眾達17萬6000人，數千人被迫棲身緊急避難中心。
國家災難暨危機管理局（BNGRC）負責人溫蒂（Thierry Venty）發布的最新死亡人數，明顯高於稍早前的估計，9日發表的估計僅4人死亡和1萬人流離失所。
BNGRC於10日發表聲明說，埃納弗來襲造成180人受傷，超過5萬3000人流離失所，光是首都塔那那利佛（Antananarivo）就有3萬2000人受災。
官方開設137個避難中心，收容災民。
埃納弗於7日侵襲馬達加斯加偏遠東北部，登陸後威力減弱，目前已成為熱帶性低氣壓往南前進，遠離馬達加斯加。
紅十字會表示，埃納弗是自2012年以來侵襲馬達加斯加的威力最強大氣旋，受災民眾可能高達70萬人。1060312
(中央社)
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