拒辭職 聯邦檢察官槓川普被炒

服務於紐約南區的聯邦檢察官巴若拉(Preet Bharara)槓上美國總統川普而被炒。(照片取自巴若拉推特@PreetBharara)

巴若拉(Preet Bharara)今天在推特公布已被被炒，強調他並非辭職走人。(照片取自巴若拉推特@PreetBharara)

美國聯邦司法部長賽森斯(Jeff Sessions)昨天一上任便要求大批聯邦檢察官辭職，不過紐約聯邦檢察巴若拉(Preet Bharara)堅持不寫辭職信走人，並槓上川普，要川普親自解雇他。巴若拉今天在推特上自爆稱，他已經被炒魷魚了。

巴若拉是紐約南區的聯邦檢察官，他昨天出現在司法部辭退名單上引發外界震驚。昨天司法部一口氣公布要求46名聯邦檢察官卸任，儘管這是政權轉移很普遍的做法，但名單當中包括巴若拉的名字備受關注，因為川普當選後曾與他見面，包括川普與當時已被提名為司法部長的賽森斯，都與巴若拉談過話並且希望他留任。

而其他被點名的檢察官也說，事前並未被告知，也完全沒有聽到任何口風。

川普去年底曾在紐約的川普大樓與巴若拉見面，他還在媒體攝影機前與巴若拉握手，並說要巴若拉留任。之後巴若拉也接受媒體採訪稱，包括川普和賽森斯都希望他留任，他也決定會留任。言猶在耳，不料賽森斯一上任聯邦司法部長，情況立刻改變。

巴若拉今天在他的推特證實已經被炒掉，他在當地時間周六下午推文表示：「我並沒有辭職，幾分鐘前被辭退了(fired)。作為紐約南區的聯邦檢察官，是我職業生涯最大的榮幸。」

(中時電子報)