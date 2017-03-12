WBC》哥國兄弟檔爆發 擊敗加拿大摘首勝
首戰差點擊敗美國隊的哥倫比亞，12日對戰加拿大，派出勇士隊右投泰倫(Julio Teheran)先發，泰倫投5局只失1分，率軍以4-1擊敗加拿大，摘下國家的經典賽首勝。加拿大首戰被多明尼加以9-2痛打，目前已經連吞兩敗。
立下大功的是哥國兄弟檔索拉諾，哥哥強納森(Jhonatan Solano)敲出2支安打跑回1分，又藉著保送擠回1分；弟弟唐納文(Donovan Solano)也敲2支安打，有2分打點。兄弟倆包辦全隊的3分打點，最後1分則是9局上由加拿大投手馬錫生(Scott Mathieson)失誤奉送。
哥倫比亞前役賭上了白襪隊的王牌左投坎塔納(Jose Quintana)，讓美國隊嚇出一身冷汗。媒體對於美國隊的「勝利」非常不滿意，認為他們只是「存活」下來，畢竟哥倫比亞只有5名大聯盟選手，並且是頭一次打經典賽，美國隊不應該打得這麼辛苦。
加拿大和哥倫比亞都只剩下最後一場預賽，加拿大幾乎篤定出局，最後希望是在13日擊敗美國隊，還得寄望其他球隊也吞下2敗。哥倫比亞用掉了兩名大聯盟投手之後，13日碰上多明尼加的強悍打線，勝算並不高。
(中時電子報)
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