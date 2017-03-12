棕熊逃出獸籠 德國動物園不得不射殺

警方說，德國北部一座動物園今天發生1頭棕熊從獸籠中脫逃事件，受驚嚇遊客被引導至安全區域避難，其後動物園管理人員射殺了逃脫的那頭棕熊。無人在此事件中受傷。

路透社報導，Nord West Media TV表示，那頭棕熊從獸籠的破洞逃脫，位於奧斯納布呂克（Osnabrueck）的那座動物園內管理人員，把遊客引導至猴園避難。

警方發言人說，「眾多員警馳赴那座動物園，支援動物園管理人員，整個地區進行疏散。」發言人又說，第2頭熊被發現安全待在圍欄內。

美聯社引述動物園園長布森曼（Andreas Busemann）表示，「我們的團隊立即做出回應，為了保護遊客，我們不得不射殺牠。」

布森曼又說，名叫塔普斯（Taps）的那頭熊是吸引遊客的招徠動物之一，牠是北極熊和棕熊交配後生下的卡布奇諾熊（cappuccino bear）。1060312

(中央社)