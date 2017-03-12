別被周日暖烘烘天氣騙了 下周二起又轉濕冷
初春天氣多變化，今(12)日台灣各地都是多雲到晴的好天氣，僅北部、東半部地區及中南部山區有零星短暫雨，溫度17-28度左右，南台灣的屏東白天高溫來到30度，但日夜溫差較大，早出晚歸仍須加件外套。不過民眾不要被這樣暖烘烘天氣騙了，下周二(14)起，又有一波鋒面通過，在東北季風增強情況下，北部及東北部的民眾，又會感受到濕冷冬意。
中央氣象局表示，今天和明天周一白天的天氣型態類似，都是東半部地區有局部短暫雨，西半部地區及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴的天氣，僅北部地區及中南部山區有零星短暫雨，同時由於西南風帶來暖空氣加上天氣穩定，各地高溫較高，北部及東北部地區高溫上看25度，中部及花蓮高溫預估在26至28度，南部及台東高溫更可來到30度左右，已經是溫暖偏熱的天氣型態。
不過從周一晚間起鋒面接近，北部、東北部地區及金門轉為有短暫雨，周二則受鋒面通過及東北季風增強影響，中部以北及東半部地區降雨機率明顯增高，北部和東北部氣溫下降較明顯，低溫在13至15度附近。不過下周二這波鋒面主要影響範圍在北部、東北部地區，中南部及花東相對影響較小，溫度降幅大約在2至4度左右。
氣象局也提醒，受到這波暖空氣影響，今、明兩天，金門、馬祖及臺灣西半部地區易有低雲或局部霧影響能見度，民眾開車請多注意。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。