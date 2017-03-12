別被周日暖烘烘天氣騙了 下周二起又轉濕冷

今日各地大多是多雲到晴偏暖好天氣，適合出外踏青。(圖/本報系資料照片)

未來一周台北市溫度變化(中央氣象局提供)

初春天氣多變化，今(12)日台灣各地都是多雲到晴的好天氣，僅北部、東半部地區及中南部山區有零星短暫雨，溫度17-28度左右，南台灣的屏東白天高溫來到30度，但日夜溫差較大，早出晚歸仍須加件外套。不過民眾不要被這樣暖烘烘天氣騙了，下周二(14)起，又有一波鋒面通過，在東北季風增強情況下，北部及東北部的民眾，又會感受到濕冷冬意。

中央氣象局表示，今天和明天周一白天的天氣型態類似，都是東半部地區有局部短暫雨，西半部地區及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴的天氣，僅北部地區及中南部山區有零星短暫雨，同時由於西南風帶來暖空氣加上天氣穩定，各地高溫較高，北部及東北部地區高溫上看25度，中部及花蓮高溫預估在26至28度，南部及台東高溫更可來到30度左右，已經是溫暖偏熱的天氣型態。

不過從周一晚間起鋒面接近，北部、東北部地區及金門轉為有短暫雨，周二則受鋒面通過及東北季風增強影響，中部以北及東半部地區降雨機率明顯增高，北部和東北部氣溫下降較明顯，低溫在13至15度附近。不過下周二這波鋒面主要影響範圍在北部、東北部地區，中南部及花東相對影響較小，溫度降幅大約在2至4度左右。

氣象局也提醒，受到這波暖空氣影響，今、明兩天，金門、馬祖及臺灣西半部地區易有低雲或局部霧影響能見度，民眾開車請多注意。

(中時電子報)