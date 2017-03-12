西半部多雲到晴 東半部局部短暫雨
中央氣象局表示，今天台灣東半部地區有局部短暫雨，西半部地區及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴的天氣，僅北部地區及中南部山區有零星短暫雨。
氣象局指出，今天天氣更穩定一些，水氣更為減少，西半部大多陽光露臉，僅東半部地區有局部小雨，大台北的東側及中南部山區也只有零星飄雨機率。
在溫度方面，清晨及夜晚仍稍有涼意，各地低溫約攝氏16至21度左右，白天高溫比今天再回升1至2度，西半部約25至30度，相當溫暖舒適，南台灣甚至覺得稍微偏熱，而雲量稍多的東半部約23至27度，也相對舒適許多。氣象局提醒民眾，中南部的日夜溫差較大，請注意溫度變化調整穿著。
另外，氣象局表示，雖然沿海風力逐漸減弱，但桃園以北、東北部、東部及馬祖沿海地區易有長浪發生，海上作業或海邊活動請注意安全；而金門、馬祖及台灣西半部地區易有低雲或局部霧影響能見度，交通往返請多注意，有搭機需求也請留意航班資訊。
空氣品質預報資訊，今天高屏紅色警示（對所有族群不健康），中部雲嘉南橘色提醒，指標污染物細懸浮微粒。詳查環保署網站http://goo.gl/hE5Oct。1060312
(中央社)
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