外交齟齬升溫 土其耳封鎖荷蘭使領館

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在土耳其與荷蘭間緊張關係急劇升高之際，土耳其外交部消息人士今天表示，荷蘭駐安卡拉大使館以及駐伊斯坦堡領事館，已基於「安全考量」被封鎖。

法新社報導，消息人士說，「荷蘭駐安卡拉大使館及駐伊斯坦堡領事館的出入口，已基於安全考量被封閉。」

消息人士又說，「大使館代辦及總領事的官邸也受到相同對待」。

在此之前海牙當局表示，它將會拒絕讓土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）降落在荷蘭，出席爭取僑民支持修憲公投的造勢集會，修憲是為了讓土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）擴權。

這項禁令激怒安卡拉當局，並促使艾爾段怒斥荷蘭當局是「納粹餘孽」。

路透社報導，在雙方因土耳其在歐洲造勢活動引發的爭執升高時，土耳其外交部消息人士今天表示，土耳其當局已封鎖荷蘭大使館及領事館。

報導說，土耳其也封鎖荷蘭大使、代辦以及總領事的官邸。

荷蘭政府禁止土耳其外長飛抵鹿特丹（Rotterdam）後，這兩個北大西洋公約組織（NATO）夥伴間的緊張關係急劇升高。

NOS News報導，稍早前土耳其家庭與社會事務部長卡雅（Fatma Betul Sayan Kaya）遭到荷蘭警方阻擋，無法進人位於鹿特丹的土耳其領事館。1060312

(中央社)