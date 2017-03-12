NBA》諷科爾是奴隸主？伊戈達拉澄清
聯盟常勝軍勇士隊近6戰吞了4敗，伊戈達拉顯然很不開心。11日對灰狼之戰失利，賽後媒體問他為什麼會輸球，他沒好氣地說：「我們要比對方得更多分哪。他們想要笨黑鬼(niggers)，我就給他們笨黑鬼。笨黑鬼會怎麼做？認真打球，你知道，改變即將到來。」
伊戈達拉此言一出，很快攻佔了媒體版面，因為他不僅在公開場合使用了禁忌的黑人歧視字眼，「改變即將到來」也是一首象徵黑人民權的歌曲。當總教練科爾決定在對馬刺之役將柯瑞、湯普生、格林、伊戈達拉全數輪休時，伊戈達拉再度語出驚人：「輪休？我什麼也不知道，主人(master)說什麼我就做什麼。」
雖然伊戈達拉自己身為非裔美國人，不會因此被控種族歧視，但是這段話給社群媒體帶來的觀感非常不好，讓外界猜想他是否與科爾不合。伊戈達拉事後不得不澄清，這一切只是玩笑，「我跟科爾沒有矛盾。」這是勇士隊首度把主力球員全數輪休，科爾選擇在全國轉播的比賽上，對戰西區第2的馬刺隊時輪休，確實也引起一些球迷不爽。
對於近來的失利，平日喜歡開口的格林反而安靜許多，也沒有跟著科爾批評裁判。格林自嘲地說：「這次總算給我忍住了。我打算把省下來的25000美金罰款拿來買一支手錶犒賞自己。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。