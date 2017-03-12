NBA》諷科爾是奴隸主？伊戈達拉澄清

勇士隊伊戈達拉對於接連輸球感到不快。(美聯社資料照)

聯盟常勝軍勇士隊近6戰吞了4敗，伊戈達拉顯然很不開心。11日對灰狼之戰失利，賽後媒體問他為什麼會輸球，他沒好氣地說：「我們要比對方得更多分哪。他們想要笨黑鬼(niggers)，我就給他們笨黑鬼。笨黑鬼會怎麼做？認真打球，你知道，改變即將到來。」

伊戈達拉此言一出，很快攻佔了媒體版面，因為他不僅在公開場合使用了禁忌的黑人歧視字眼，「改變即將到來」也是一首象徵黑人民權的歌曲。當總教練科爾決定在對馬刺之役將柯瑞、湯普生、格林、伊戈達拉全數輪休時，伊戈達拉再度語出驚人：「輪休？我什麼也不知道，主人(master)說什麼我就做什麼。」

雖然伊戈達拉自己身為非裔美國人，不會因此被控種族歧視，但是這段話給社群媒體帶來的觀感非常不好，讓外界猜想他是否與科爾不合。伊戈達拉事後不得不澄清，這一切只是玩笑，「我跟科爾沒有矛盾。」這是勇士隊首度把主力球員全數輪休，科爾選擇在全國轉播的比賽上，對戰西區第2的馬刺隊時輪休，確實也引起一些球迷不爽。

對於近來的失利，平日喜歡開口的格林反而安靜許多，也沒有跟著科爾批評裁判。格林自嘲地說：「這次總算給我忍住了。我打算把省下來的25000美金罰款拿來買一支手錶犒賞自己。」

(中時電子報)