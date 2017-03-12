做對這些事 過敏性結膜炎遠離你(圖/康健雜誌 林后駿提供)

入春後，受到水氣滋潤，萬物蓬勃生長、欣欣向榮，然而黴菌與塵蟎也跟著蠢蠢欲動。對很多具有過敏體質的人來說，春天的到來就像是一場噩夢，噴嚏與咳嗽齊發，眼淚與鼻涕齊流。

除了黴菌、灰塵、花粉等過敏原外，不良的空氣品質也容易誘發過敏，尤其眼睛更是首當其衝。中醫認為「風為百病之長」，春天風多，經常一陣風吹來，不分大人、小孩都開始揉眼睛，且症狀時好時壞。

「感染造成的急性結膜炎會伴隨眼睛紅腫、眼屎多；而春天常見過敏性的結膜炎則是眼睛乾、癢，有水樣的分泌物，」專精眼部疾病的陳承吉中醫診所院長陳承吉說，急性結膜炎通常點抗生素眼藥即可治癒；但病情反覆的過敏性結膜炎則要從改善體質著手，才能根治。

眼睛紅癢，按摩眼周、耳垂清風熱

春天好發過敏性結膜炎，患者通常從早上起床就開始眼睛癢，會忍不住一直揉、一直眨眼。台北醫學大學附設醫院傳統醫學科兒科主任林琬翎提醒，過敏性結膜炎發作時可先用生理食鹽水稍微沖洗一下眼睛，儘量不要去揉，以免感染；通常症狀過一兩天就會緩解，若反覆發作，建議尋求中醫調理治療。

她表示，容易眼睛紅癢的人，體質以偏熱性居多，因此中醫師會根據體質開「清風熱」的藥方，例如菊花、薄荷、荊芥、防風等袪風藥材，有時還會再加上烏梅減敏止癢，味道甘甘涼涼的，就算小孩也敢吃。

除了中藥以外，頭面部也有幾個可用於日常保健、緩解止癢的穴道，包括眼睛周圍的攢竹穴、絲竹空、瞳子髎，以及位於後頸的風池穴（按摩時可稍微有點往上頂）；每個穴道按壓維持5～10秒，一次5～10回，每天按摩2～3次，可以促進局部循環、改善過敏症狀。【全文未完，完整內容請見《康健》220期】

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(中時電子報)