3月12日各報頭版要聞

各報頭版要聞

中國時報

下班後 用LINE交辦工作 一則也算4小時加班

用Line對話紀錄也能證明加班！新北市中和區某電子工廠廠務助理下班後，仍持續接到雇主用Line傳達工作指示，新北市仲裁委員會從對話紀錄、聯繫對話時間等，認定勞工加班共1365分鐘，更按照處理時間計算工時，判定雇主應給勞工2598元加班費，是全國首例依通訊軟體仲裁認定加班案例。

美國不玩 大陸扛TPP大旗

大陸外交部發言人耿爽10日在記者會證實，中方正積極研究參加3月14至15日在智利舉行的「跨太平洋夥伴關係協定」（TPP）成員國會議。這是美國總統川普宣布退出TPP後成員國的首次集會，將討論美國退出後的亞太貿易框架，北京首度證實與會，是否取代美國扮演主導地位，備受各界矚目。

休息日上班請假 工時怎麼算？勞動部3版本 雇主霧煞煞

「一例一休」上路即將滿3個月，前3個月的宣導期也只剩下最後兩周，即便勞動部、各地方勞工局已完成上百場宣導，外界還是疑問不斷，因為這次在《勞動基準法》新創了「休息日」一詞，到底當天的加班工資、工時該怎麼計算，就連勞動部內部意見也大不相同，出現3種版本，直接上演「互打」戲碼。

蘋果日報

朴槿惠「嚇呆」

南韓首位女總統朴槿惠，前天遭憲法法院解除總統職務。她至今未發聲明、未搬離青瓦台，消息指她得知必須下台極為震驚，僅表示：「我無話可說。」她的支持與反對者昨都走上首爾街頭，「挺朴」陣營悲憤難當，前天與警方衝突，至昨共造成3死，在野黨批她以不發言，默許支持者抗爭，意圖掀起「沉默戰爭」；「倒朴」陣營昨晚則放煙火、歌舞歡慶，誓言下個目標是「把她關起來」。

和姊吵架 男竟攜3稚兒燒炭

高市陳男因經濟因素昨帶著5歲兒子及一對4歲雙胞胎女兒在家燒炭，還好被外甥發現報警，4人送醫無生命危險，外甥昨告訴舅舅3名表弟妹獲救情況，陳男明明意識清楚，卻不發一語，也未關心小孩狀況，讓一旁警員直呼：「怎麼會有這麼狠心的父親！」訊後將他依殺人未遂罪嫌送辦。警方轉述，陳男外甥還曾在醫院痛罵舅舅：「算什麼父親！」

惡鄰敲門牆 泡泡達人遭擾10年

太惡劣了！知名的泡泡達人蘇仲太樓下一名住戶，因抱怨他家馬桶沖水聲太大，10年來不斷以敲天花板，製造震動噪音報復，日前更變本加厲，半夜撐傘、手持掃把棍，狂敲他家大門，影響16戶住戶，蘇仲太批：「現在連晚上上廁所都不敢沖水！」他怒裝監視器蒐證，果然拍下婦人敲打大門的影像，未料婦人還嗆：「你有證據嗎？」他忍無可忍報警提告，該大樓管委會也證實婦人擾鄰，住戶都受不了，打算集體提告。

聯合報

台日反核群眾怒吼

日本三一一大地震昨天屆滿六周年，全國廢核行動平台昨串連台北、高雄、台東同步遊行，要求政府將核電除役；日本方面，上千名反核群眾在首相官邸與國會前集會抗議，表達反核立場。日本首相安倍晉三表示，災區復興已進入新階段，但仍有十二萬人過著避難生活，希望加速復興進程，並汲取教訓，持續檢討防災對策。

美派里級巡防艦 低調移交我方

據熟悉美台軍事交流人士指出，我國海軍向美國採購兩艘二手派里級巡防艦，九日已在南卡羅來納州查爾斯頓舉行移交儀式；我海軍司令黃曙光、駐美代表高碩泰與美方高層皆出席，但受制於外交環境，典禮低調舉行，未邀媒體。

綠島生態浩劫 重油染黑海岸

被喻為「海上明珠」及潛水天堂的台東縣綠島，前天約三分之一、近十公里的海岸線疑遭大型船隻在公海排放的重油汙染，是五十年來首次生態浩劫；昨天各界緊急動員百人清汙，昨晚大致清除沙灘區油汙，但潮間帶、礁岩區及海底油汙難清，對生態、環境影響難以估計。

自由時報

貿易主張槓上 白宮內訌火爆開戰

英國《金融時報》報導，美國白宮爆發貿易主張內戰，川普總統首席策士巴農、首席貿易顧問納瓦洛等經濟民族主義強硬派，槓上國家經濟會議主席寇恩（前高盛集團總裁）為首的華爾街貿易溫和派，導致會議現場「火爆」難堪；華爾街派在和各國經貿溝通及政務操作上雖取得上風，但經濟民族主義派論點仍獲川普本人支持。

恆春公所沒發薪 鎮長：忙農民肥料補助

屏東縣恆春鎮公所近兩百名員工，三月份薪水至今未入帳，影響職員生活開銷，恆春鎮長盧玉棟受訪坦言還未蓋撥款章，強調因為公所諸多預算遭鎮代會刪減，造成行政困難忙得焦頭爛額，「一直沒有時間蓋章撥款，特別向員工致歉」。但仍未答覆撥款發薪水的時間。

飛彈火網＋雷達監偵 我無需薩德

對於美軍在南韓部署「薩德」系統，國防部長馮世寬數度強調，台灣國防重點在於自我防衛，不需要引進「薩德」。據悉，就國軍現有反導彈軍備，由愛國者三型、天弓三型飛彈構成火網，搭配樂山雷達站遠端資訊監偵，仍可建構一定戰力。但立委建議，除硬體設施，國軍更應強化雷達偵搜、指管通信系統、反應接戰效率。

(中時電子報)