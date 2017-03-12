蘭伽公墓擴大春祭 田中光盼尊重史實

駐印度代表田中光今天率駐印度代表處官員和旅印僑胞，赴中華民國駐印軍蘭伽公墓擴大舉辦春祭，盼透過祭祀活動，促各界尊重當年仁安羌大捷史實，讓台印間的連結更強。

田中光指出，2011年，政府曾撥款修繕中華民國駐印軍蘭伽公墓，擴大舉行祭祀。

他說，相隔5年後，在旅印僑胞的期盼及自己希望每隔5年擴大舉辦祭祀活動，藉此緬懷並宣揚這段令人驕傲的歷史，因而擴大舉辦春祭，讓各界記住這段歷史，尊重、珍惜這段歷史，透過這段歷史的加持，讓台印間的連結點更強。

今天的春祭，由駐印度代表處軍協組組長盛知龍宣讀祭文，並由田中光主祭，向蘭伽公墓600多位忠烈英靈上香、獻花、獻果。

接著，在佛光山加爾各答禪淨中心法師帶領旅居加爾各答近50名僑胞，一起為忠烈英靈誦經。

中共當局近年積極爭搶國軍海外公墓主導權，中國大陸駐印度加爾各答領事館領事人員更在2015年未經同意下強行進入蘭伽公墓，田中光當時斥責此舉是魯莽、無禮，不尊重歷史。

被問到中共先前的舉措，田中光說，蘭伽公墓是中華民國遠征軍遠赴海外拯救英軍、以寡擊眾，數度擊敗日軍，打通滇緬公路的光輝歷史見證，只要能尊重這段歷史與史實，歡迎海外華人到蘭伽公墓向陣亡國軍將士致敬。

國軍在二次大戰時應盟軍之請，派遣遠征軍赴印度協助盟軍，由孫立人將軍率領，1942年在緬甸以不滿千人擊退上萬日軍的包圍，拯救英軍約7000人，史稱仁安羌大捷，之後退駐印度，以蘭伽為訓練基地。

孫立人將軍所率國軍部隊1943年再由印度赴緬甸擊敗日軍，並於1945年消滅日軍在緬甸主力，打通滇緬公路，許多國軍陣亡將士的骨骸則埋葬在蘭伽，由當地僑胞籌款興建公墓，之後無人修繕。

國防部經印度政府同意，於1982年和2011年兩度撥款修繕，設立公墓，共有200多座有姓名墓和無名墓，埋葬查到姓名的40位將士和600多名無名將士骨骸，並請當地僑胞代為管理，且由駐印度代表處每年進行春、秋兩祭。1060312

(中央社)