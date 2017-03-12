偷開議員車 少年遭巡邏警逮捕

陳姓少年偷車遭逮。（翻攝畫面）

車上放有新北市議會的議員停車證。（翻攝畫面）

台北市松山區警方今日凌晨巡邏，發現一輛黑色休旅車形跡可疑，於是上前盤查，而駕駛發現後，馬上駕車加速逃逸，隨後警方沿路追到松山機場旁的民航局門口將車攔下，發現車頭有新北市議會的議員停車證，經查證後，該名陳姓駕駛只有15歲，而且開的是從議員沈發惠家偷來的車，警方初步了解，這名少年本身跟議員的兒子是國中同學，之前去議員家玩的時候偷走鑰匙，聲稱因心情不好將車開走散心，而該少年在訊後將會依法送辦。

(中時)