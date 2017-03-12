陸版洗門風 小三全裸遊街示眾

小三慘遭洗門風懲罰，被迫全裸遊街示眾。(圖/擷自youtube)

外遇夫不用罰？ 元配逼白皙小三裸體遊街

洗門風，流行在中國南方的道德制裁手段，用作懲罰破壞婚姻或名譽的人。中國近日流傳一段影片，先生外遇，被元配抓姦在床後，小三慘遭洗門風懲罰，被迫全裸遊街示眾。

據英國《太陽報》報導，這段影片據信是元配和原配家屬直搗老公的出軌現場，就看到老公和小三正在親熱，當場捉姦在床。而元配為宣洩怒氣，逼迫小三全裸，還押著她遊街示眾。網友多數對此不表讚同，指出被小三可能被男子的騙了，「男人最無恥」、「天啊，在美國這是綁架，重罪」、「該把男的和這個女的一起遊街才公平」、「過分了，這個女的自殺怎麽辦啊？」。

(中時電子報)