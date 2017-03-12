台灣北中南東大學比一比 到底誰最美？

不用人擠人！國內大學中的賞花秘境，位在新北市山峽的台北大學，有著一片充滿浪漫氣息的羊蹄甲花林，粉紅色的花辦讓人有戀愛的感覺。（圖/本報系資料照片 台北大學提供）

你的大學也在田中央或者是在海邊，整天哀怨為什麼要在這麼偏僻的地方上學嗎？先別急著嘆氣，快來百大口碑排行榜裡查查，說不定你是身在福中不知福，你眼中的偏僻大學是別人眼裡的美麗校園呢！

說到美麗的大學景色你會想到什麼呢？北部人的話可能會馬上聯想到文化大學後山情人波的美麗夜景，不過你知道在網路上文化大學討論熱度只排的上美麗校園的第十名嗎？根據網路溫度計推出的「百大口碑」，藉由時下最夯的大數據科技，分析網友們在臉書上的討論與各大新聞媒體、討論區的留言，其實最受歡迎的美麗大學另有其人！今天就帶你來看看網友口中全台最美的大學是哪一所，以及北部、中部、南部榮登美麗校園寶座的又分別是哪些學校吧！

北部最美的大學是它

你一定想像不到最多人討論的北台灣美麗校園，竟然是坐落在地廣人稀的三峽裡的台北大學！也正是因為遠離塵囂的自然環境，讓台北大學多了一種北部人難以見到的悠閒氛圍，成了許多人前往拜訪的主要原因。

除了學府路上的林蔭大道替校園增添了國外留學的氛圍，一旁的圖書館更是採用現代感十足的元素設計，成為另一個藏在北大校園中的亮點，值得一提的是這邊的美景還曾上過外媒的報導，加上網友討論的如此熱烈，就可以知道這邊的景色真的值得前往探訪留念了！

東海大學校園美景的相關討論度，在網路上向來熱烈。(圖/本報系資料照片)

中部最美的大學是它

提到校園美景怎麼能錯過東海大學呢？憑藉著景色浪漫到不行的路思義教堂，不時可以看到有新人來這邊拍攝浪漫的婚紗照，除了因此成為網路上的約會打卡熱門景點，也讓讓東海大學相關討論度跟著水漲船高。

如果仔細看網友們討論的內容是什麼，可以發現除了教堂是必去取景的地點之外，這裡還有販售用自家養的乳牛自產自製的牛奶冰棒，夏天時來一支絕對成為甜蜜回憶中一抹難忘的好滋味～

西子灣畔的中山大學，美景渾然天成。(圖/取自中山大學官網)

南部最美的大學是它

位於高雄西子灣的旁邊，中山大學是全台唯一擁有海水浴場的大專院校，站在一旁的山坡上就能遠眺盡收眼底的夕陽美景，讓人忍不住沉浸在這有如身處國外的景色當中，如果你曾親臨現場目睹太陽西沉的瞬間，你就明白為什麼網友在網路上會有如此熱烈的討論，因為真的太～美～了～！

除了景色宜人之外，這邊的另一個特殊的美麗「風景」，正是時常登上新聞版面的猴子，不只滿坑滿谷的景象十分驚人，如果想要體驗小學生雞腿被隔壁同學搶走的經驗，只要帶著食物來這裡，壽山的猴子絕對會讓你有機會體驗到的！

東華大學遠離塵囂，在東部鄉間自成一格。(圖/本報系資料照片 田欣雲攝）

東部最美的大學是它

東華大學在中央山脈和海岸山脈間，綠意盎然空氣清新，自然風貌豐富多樣。校園由山水和藍天交織而成，其中「東湖」宛如多瑙河的縮影，搭配東華歐風古堡式的建築，彷彿來到浪漫的歐洲！

(中時電子報)