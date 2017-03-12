WBC》投41球退場 美國隊阿契：苦澀的決定

阿契11日先發面對哥倫比亞，投了4局的完全比賽。(美聯社資料照)

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美國隊昨經典賽首戰驚險擊退哥倫比亞，除了最後關頭的再見安打，比賽前段兩隊先發投手阿契(Chris Archer)跟坎塔納(Jose Quintana)互拚，更是讓人大飽眼福，不過一直期待打經典賽的阿契，卻在沒出狀況、也沒受傷、僅投41球時退場，賽後他解釋，是為了和光芒隊約定，不得不做的決定。

阿契昨先發面對哥國，靠著速球跟滑球，整整4局沒讓任何打者站上壘包，最快球速更飆到97英里(約156公里)，展現王牌的架勢。不過同為大聯盟級的坎塔納，更是用5.2局1安打的好投回敬，讓阿契也不禁脫帽向他致意，「我無法做到那樣，球隊也明白這點。不過他(坎塔納)展現了他能做到的事。」

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至於提前退場，阿契向大聯盟記者夸莫(Daniel Kramer)坦言，是為了光芒隊所做的苦澀抉擇，「得直視總教練李蘭(Jim Leyland)的眼睛、告訴他我得下場，是很艱難的一件事，但我和光芒隊有約定，我們還有計畫得實行，且明白可能會有這個狀況….很感謝教練沒給我太大的壓力，但這真讓人感到煎熬。」

最後整場打線串連不起來的美國隊，戰到延長賽才以3比2險勝，也讓阿契總算能鬆一口氣，開心的說，「這結果太令人驚艷，比夢想中要好多了！」不過闖過頭關，美國隊可無法開心太久，因為他們緊接著就要面對強敵多明尼加的強是挑戰。

(中時電子報)