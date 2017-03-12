中時電子報

優質豐富的新聞媒體

歷史新聞

WBC》投41球退場 美國隊阿契：苦澀的決定

中時電子報
點閱543
我要評比
6/10
阿契
阿契11日先發面對哥倫比亞，投了4局的完全比賽。(美聯社資料照)
廣告
報導贊助

美國隊昨經典賽首戰驚險擊退哥倫比亞，除了最後關頭的再見安打，比賽前段兩隊先發投手阿契(Chris Archer)跟坎塔納(Jose Quintana)互拚，更是讓人大飽眼福，不過一直期待打經典賽的阿契，卻在沒出狀況、也沒受傷、僅投41球時退場，賽後他解釋，是為了和光芒隊約定，不得不做的決定。

阿契昨先發面對哥國，靠著速球跟滑球，整整4局沒讓任何打者站上壘包，最快球速更飆到97英里(約156公里)，展現王牌的架勢。不過同為大聯盟級的坎塔納，更是用5.2局1安打的好投回敬，讓阿契也不禁脫帽向他致意，「我無法做到那樣，球隊也明白這點。不過他(坎塔納)展現了他能做到的事。」

廣告
報導贊助

至於提前退場，阿契向大聯盟記者夸莫(Daniel Kramer)坦言，是為了光芒隊所做的苦澀抉擇，「得直視總教練李蘭(Jim Leyland)的眼睛、告訴他我得下場，是很艱難的一件事，但我和光芒隊有約定，我們還有計畫得實行，且明白可能會有這個狀況….很感謝教練沒給我太大的壓力，但這真讓人感到煎熬。」

最後整場打線串連不起來的美國隊，戰到延長賽才以3比2險勝，也讓阿契總算能鬆一口氣，開心的說，「這結果太令人驚艷，比夢想中要好多了！」不過闖過頭關，美國隊可無法開心太久，因為他們緊接著就要面對強敵多明尼加的強是挑戰。

(中時電子報)

廣告
報導贊助
中時電子報體育專頁
中信金融管理學院網站
三貝德數位文創網站
關鍵字：阿契美國隊哥倫比亞經典賽光芒隊
點閱543
我要評比
6/10
好友人數

相關新聞

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。