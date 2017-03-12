著名紐約聯邦檢察官拒辭職 川普炒魷魚
備受矚目的紐約聯邦檢察官巴拉拉（Preet Bharara）今天表示，他已被炒魷魚了。巴拉拉是白宮要求辭職的46位聯邦檢察官之一。
法新社報導，美國總統川普（Donald Trump）政府於10日要求包括巴拉拉在內的46位聯邦檢察官辭職，他們是在前總統歐巴馬任上獲任命。但巴拉拉拒絕依白宮指示請辭。
巴拉拉發推文表示，「我沒辭職，不久前我被開革了。擔任紐約南區（SDNY）聯邦檢察官是我專業生涯中的最大榮譽。」
歐巴馬於2009年任命巴拉拉出任紐約南區（Southern District of New York, SDNY）聯邦檢察官，轄區巴括曼哈頓和布朗克斯區（Bronx）以及紐約市以北鄰近地區。
時代雜誌（Time）曾在封面盛讚巴拉拉是「打擊華爾街」男子漢。
路透社報導，紐約聯邦檢察官巴拉拉今天表示，在拒絕依司法部指示請辭後，他已被革職。川普政府正著手清理在前總統歐巴馬執政期間任職的聯邦檢察官。
原先發推特披露自己被炒魷魚的巴拉拉發佈新聞稿表示，「今日，我的紐約南區聯邦檢察官職位被開革了」。
司法部證實巴拉拉不再擔任那個職位，但不願進一步置評。
紐約南區的轄區涵蓋曼哈頓，巴拉拉曾偵辦過一連串備受矚目貪腐和白領犯罪案件。他是司法部10日要求請辭的歐巴馬政府留下來的46位前朝檢察官之一。
與全美93位聯邦檢察官相同，巴拉拉的職位也是政治任命，通常在新總統上任後會被撤換。
巴拉拉曾於去年11月告訴記者，川普於當選後不久就要求他留任。1060312
(中央社)
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