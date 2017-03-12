懷孕讓座被撞遭酸討拍 趙芸：不會拿孩子開玩笑

趙芸去年10月和男友在關島結婚。(圖／本報系資料照)

趙芸懷胎已滿34週。(圖／翻攝自趙芸臉書)

「美女書法家」趙芸（趙心姸）懷胎已滿34週，即將卸貨的她，近日卻因在捷運讓座遭撞，出血掛急診，緊急住院打安胎點滴，事後她在臉書分享過程，卻被酸民諷是在「刷存在感」，讓她無奈說：「沒有任何一個媽媽會拿自己的孩子開玩笑」。

趙芸近日讓座給老奶奶，不過對方很著急要坐下，就直接往她的肚子撞下去，事後也沒道歉，她回去後開始宮縮，還驚覺有點流血，緊急住院打安胎點滴，因此讓她開始思考，「如果今天是我們同時上車，卻只有一個位置，那該讓給誰坐呢？」

她在臉書分享這個狀況，卻被酸民諷因為懷孕沒工作，所以利用博愛座話題討拍，在「刷存在感」，讓她忍不住發文反駁，她表示雖然女兒現在在肚子好好的，但被撞後有早產跡象，「當媽媽的我難免心裡著急擔心，沒有任何一個媽媽會拿自己的孩子開玩笑。」

而對於外界酸言，她也表示沒什麼感覺，畢竟人各有腦人各有嘴，套一句甄嬛的話：「永遠不要為不值得的人不值得的事，費神費心。」最後她感謝大家關心，會好好安胎讓女兒平安出生的。

(中時電子報)