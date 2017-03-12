懷孕讓座被撞遭酸討拍 趙芸：不會拿孩子開玩笑
「美女書法家」趙芸（趙心姸）懷胎已滿34週，即將卸貨的她，近日卻因在捷運讓座遭撞，出血掛急診，緊急住院打安胎點滴，事後她在臉書分享過程，卻被酸民諷是在「刷存在感」，讓她無奈說：「沒有任何一個媽媽會拿自己的孩子開玩笑」。
趙芸近日讓座給老奶奶，不過對方很著急要坐下，就直接往她的肚子撞下去，事後也沒道歉，她回去後開始宮縮，還驚覺有點流血，緊急住院打安胎點滴，因此讓她開始思考，「如果今天是我們同時上車，卻只有一個位置，那該讓給誰坐呢？」
她在臉書分享這個狀況，卻被酸民諷因為懷孕沒工作，所以利用博愛座話題討拍，在「刷存在感」，讓她忍不住發文反駁，她表示雖然女兒現在在肚子好好的，但被撞後有早產跡象，「當媽媽的我難免心裡著急擔心，沒有任何一個媽媽會拿自己的孩子開玩笑。」
而對於外界酸言，她也表示沒什麼感覺，畢竟人各有腦人各有嘴，套一句甄嬛的話：「永遠不要為不值得的人不值得的事，費神費心。」最後她感謝大家關心，會好好安胎讓女兒平安出生的。
(中時電子報)
關鍵字：趙芸、
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