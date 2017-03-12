吳德榮：天氣穩定 13日晚變天
氣象專家吳德榮表示，今天至明天(13日)下午，天氣穩定，白天溫暖舒適、早晚稍涼。金馬易起霧。明天傍晚「大陸冷氣團」南下，氣溫下降轉為濕冷天氣。
吳德榮今天在氣象推廣基金會「洩天機教室」表示，最新模擬顯示，今天至明天下午，台灣附近盛行東風逐漸轉東南風，天氣穩定，白天溫暖舒適、早晚稍涼。西半部為多雲時晴；僅東半部迎風面有零星短暫雨的機率。金、馬要注意可能發生的平流霧。
明天傍晚「大陸冷氣團」開始南下，北台灣天氣先轉變，有局部雨、氣溫下降。週二至週四(14至16日)受「大陸冷氣團」影響，「乍暖還寒」應注意！北台灣白天氣溫與前一天(13日)相比，變化恐達10度以上，轉為「濕冷」天氣；週二晚至週三晨氣溫降至最低，北台灣沿海空曠地區將出現12、13度，台北市13、14度的低溫。
中南部及花東的氣溫也會明顯下降，只是幅度相對較小。週四氣溫僅微幅回升、北台灣天氣仍「濕冷」。
吳德榮表示，週二與週四水氣較多，北台灣降雨明顯，中部及花東有局部短暫雨，週三(15日)水氣較少、北部及東半部仍有局部短暫雨的機率。週五、六(17日、18日)冷空氣逐漸減弱，氣溫緩慢回升；但水氣多，北部及東半部有局部雨。1060312
(中央社)
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