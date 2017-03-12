「pagey小妹妹」愛冒險!徒步一公里被警尋獲
卡通影片peppa粉紅豬愛冒險真實重現，4歲小女童pagey與父親及妹妹一同前往中科商圈知名親子餐廳遊玩，pagey趁父親忙於照顧妹妹之際，一溜煙離開親子餐廳展開粉紅豬大冒險。
永福派出所警員周文彬、劉雅綸於日前接獲報案有女童走失，員警於親子餐廳現場服務台廣播及尋找皆未發現，有熱心民眾告知於西屯路與東大路口有1位小女童疑似是pagey，警方與家屬前往尋找，竟在1公里外東大路國安國宅發現小女童。
pagey父親表示，女兒個性獨立、活潑，喜歡探索周遭的新事物，沒想到一眨眼竟然走失了1公里遠，可真嚇壞一堆人；小女童見到警方也不怕生，開心與警方合照並比出YA的勝利手勢，並童言童語說最愛粉紅豬小妹妹了，個性也像peppa豬一樣獨立愛冒險，讓員警不禁笑稱宛如卡通影片peppa豬翻版。
警方呼籲，幼小孩童應妥善照顧，勿讓幼童離開父母視線，遇有失蹤協尋可以撥打報案專線110請求協助。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。