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「pagey小妹妹」愛冒險！徒步一公里被警尋獲。（陳世宗翻攝）

卡通影片peppa粉紅豬愛冒險真實重現，4歲小女童pagey與父親及妹妹一同前往中科商圈知名親子餐廳遊玩，pagey趁父親忙於照顧妹妹之際，一溜煙離開親子餐廳展開粉紅豬大冒險。

永福派出所警員周文彬、劉雅綸於日前接獲報案有女童走失，員警於親子餐廳現場服務台廣播及尋找皆未發現，有熱心民眾告知於西屯路與東大路口有1位小女童疑似是pagey，警方與家屬前往尋找，竟在1公里外東大路國安國宅發現小女童。

pagey父親表示，女兒個性獨立、活潑，喜歡探索周遭的新事物，沒想到一眨眼竟然走失了1公里遠，可真嚇壞一堆人；小女童見到警方也不怕生，開心與警方合照並比出YA的勝利手勢，並童言童語說最愛粉紅豬小妹妹了，個性也像peppa豬一樣獨立愛冒險，讓員警不禁笑稱宛如卡通影片peppa豬翻版。

警方呼籲，幼小孩童應妥善照顧，勿讓幼童離開父母視線，遇有失蹤協尋可以撥打報案專線110請求協助。

(中時)