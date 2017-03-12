特勤局逮白宮闖入者 川普：做得太好了

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美國特勤局昨天深夜逮捕1名闖入白宮庭院的男子，當時美國總統川普正在白宮裡。川普今天讚賞特勤局做得「太好了」。

法新社報導，美國特勤局官員告訴法新社，這名嫌犯昨天午夜前翻越華府行政官邸外圍的圍欄後，遭著制服特勤局幹員逮捕。

川普今天在旗下維吉尼亞州高爾夫俱樂部告訴記者，「特勤局昨晚做得太好了」，並表示該闖入者「是個問題人物」。

路透社報導，當局沒有立即查明闖入者身分。根據美國有線電視新聞網（CNN），闖入者向特勤局幹員表示，他是總統的朋友，與他有約。（譯者：中央社周莉芳）1060312

(中央社)