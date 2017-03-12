遠航急新機審查慢 民航局：飛安不打折

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遠航及華信都已向民航局申請引進ATR，依正常作業，最快大約下半年可陸續營運；不過，遠航希望新機4月底就能上線，心急作業太慢。民航局表示，飛安標準不容打折。

遠航及華信分別向民航局提出引進2架及3架70至72人座ATR-600新機計劃，投入國內離島航線，民航局也已開始進行第一階段審查。

遠航現有8架MD飛機都已老舊，希望ATR能在4月底就開始營運。遠航說，已聘用了原復興航空20多位ATR機師及40多位維修人員，相關準備工作都已完成。

民航局表示，樂見航空公司引進機，但依據國際民航組織（ICAO）規範，業者引進新機，必須經過5階段驗證，才能確認業者具備履行新機的飛安責任及能力，飛安審查標準不容打折扣。

民航局估算，航空公司引進新機種，5階段審查正常時間是6至8個月。

民航局5階段驗證內容，包括：飛航及維護的各類作業程序手冊的編訂、法定主管資格審查、人員訓練及給證、航空器檢查、主要作業基地檢查、停機線及場站設施檢查、緊急撤離逃生驗證、驗證飛行等項目。

華信因接手復興航空留下的台中-花蓮航線，因使用現有ERJ190噴射機不符經濟效益，決定引進ATR取代。

目前，國內擁有最大ATR機隊的是立榮航空，共有15架。1060312

(中央社)