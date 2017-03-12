遠航急新機審查慢 民航局：飛安不打折
遠航及華信都已向民航局申請引進ATR，依正常作業，最快大約下半年可陸續營運；不過，遠航希望新機4月底就能上線，心急作業太慢。民航局表示，飛安標準不容打折。
遠航及華信分別向民航局提出引進2架及3架70至72人座ATR-600新機計劃，投入國內離島航線，民航局也已開始進行第一階段審查。
遠航現有8架MD飛機都已老舊，希望ATR能在4月底就開始營運。遠航說，已聘用了原復興航空20多位ATR機師及40多位維修人員，相關準備工作都已完成。
民航局表示，樂見航空公司引進機，但依據國際民航組織（ICAO）規範，業者引進新機，必須經過5階段驗證，才能確認業者具備履行新機的飛安責任及能力，飛安審查標準不容打折扣。
民航局估算，航空公司引進新機種，5階段審查正常時間是6至8個月。
民航局5階段驗證內容，包括：飛航及維護的各類作業程序手冊的編訂、法定主管資格審查、人員訓練及給證、航空器檢查、主要作業基地檢查、停機線及場站設施檢查、緊急撤離逃生驗證、驗證飛行等項目。
華信因接手復興航空留下的台中-花蓮航線，因使用現有ERJ190噴射機不符經濟效益，決定引進ATR取代。
目前，國內擁有最大ATR機隊的是立榮航空，共有15架。1060312
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。