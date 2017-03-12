跟著日本人追櫻花 北海道成最紅景點
日本櫻花季將在3月底登場，全球訂房平台Hotels.com日前公布今年春季新興景點，日本人最愛北海道，飯店業者也規劃改裝，迎接賞櫻旅客。
每年3到5月是日本的櫻花季，櫻花3月底開始從九州綻放，一路到5月於北海道盛開，除了日本人愛賞櫻，也吸引許多台灣人到日本追櫻花，全球訂房平台Hotels.com日前公布今年春季日本新興景點，發現北海道越來越熱門。
根據Hotels.com調查，今年最受日本旅客喜愛的新興景點依序是千歲、帶廣、函館、新雪谷(二世谷)、鹿兒島和岡山。
Hotels.com分析，避開人滿為患的京都和大阪，桃太郎的故鄉岡山是許多人悠閒散步的景點，還可以走訪日本三大名園之一後樂園；鹿兒島的忠元公園是當地人必訪之處，以綿延2公里的櫻花大道而聞名。
至於前3名千歲、帶廣、函館都位在北海道，Hotels.com認為，4月底5月初是日本黃金假期，函館的五稜郭公園、新雪谷(二世谷)附近的三島先生芝櫻庭園都是北海道不能錯過的美麗景點。
其他知名賞櫻景點還有京都下鴨神社、大津琵琶湖疏水和廣島和平紀念公園，鄰近的日本王子大飯店搭配賞櫻推出套裝行程，並改裝旗下多間飯店，包括東京、箱根、大磯和北海道函館的據點，迎接春天賞櫻旅客。1060312
(中央社)
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