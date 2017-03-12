美國養護公路沒錢 節能車害的？

各式節能車輛上路，造成美國燃料稅收入減少。（美聯社）

有助於環保節能的油電混合與純電動車問世之際，美國各州政府從稅賦與充電等基礎設施大力支持，如今上述節能車輛還未成車市主流，但是美國養護公路資金卻受池魚之殃逐漸不足。

美國密西根州從今年起，對電動車車主加收兩項費用，100美元附加費和35美元的燃油稅(沒錯，雖然沒用半滴汽油仍要繳燃油稅)共135美元；油電混合車也要多繳47美元。對節能車上調稅費的州政府還不只密西根一個。雖然這些節能車輛所繳的費用仍低於傳統汽車，不過節能車逐漸增多導致州政府養護公路資金減少的確成為一個棘手問題。

從聯邦到州級以下政府的公路建設與養護資金來源以各式各樣的稅金為主，例如牌照稅、燃料稅等，至於另一項籌措道路建設養護等相關資金的主要方式--過路費，在美國並不多見，只占美國整體公路各項開支的5%。各種稅費中，燃料稅是主要收入大宗，美國燃料稅多數以每加侖汽油外加固定費用的方式徵收，目前聯邦政府燃料稅每加侖汽油美金1.84角，柴油2.44角，將近20年來都沒有調整過。

不過2008年遭逢金融風暴後，不景氣的狀況也影響車主開車意願，連帶燃料稅收入大減，雖然近年經濟略有復甦油價又大幅下跌，可是聯邦政府對汽車省油性能標準逐漸提高與各大車廠推出各式節能車輛，整體燃料消耗並未提高，在交通量不變情況下燃料稅的收入呈現長期減少趨勢，各式公路建設與養護成本卻逐漸高漲，造成資金缺口。

聯邦政府調漲燃料稅又遇到政治上重重阻礙，州政府只好自行開源節流，這就是美國多州開始對各式節能車輛額外收取費用的原因。不過這種措施會打擊車廠節能技術創新並削弱消費者購買動機，真正解決之道，還是應該將燃料稅所承擔的資金責任逐漸轉移到過路費。

台灣燃料稅是隨車徵收，加上各種節能車輛市占率還很小，所以這類問題還不嚴重。推廣環保節能汽車的各項優惠若逐漸擴散，侵蝕稅基的問題也是顯而易見的，台灣高速公路已經全面電子收費，道路使用者付費的原則，日後也應該擴散到各項快速道路與重要橋梁上，才能讓養護公路資金永續經營。

(中時電子報)