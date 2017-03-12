照顧失能者 居服員靠運動維持健康

馬拉松運動夯，報名的跑者不少是為了運動，也有人只為了「趕流行」，但對這位居家照顧服務員來說，參加路跑、鐵人三項，是為了維持強壯體魄，用來繼續照顧失能者。

新竹巷弄間一處透天民宅，屋內傳來歡樂笑聲，跟著聲音往內找尋，只見一位中年男子正在幫一名長者擦拭身體，2人閒話家常，雖然長者說話並不清楚，但笑得開心，然而，這位中年男子並非長者的家人，而是每天都會來的居服員鍾泰平。

曾在軍中服役20年的鍾泰平，中校退伍時，並不知道自己未來的路該怎麼走，直到接觸照顧服務員訓練，逐漸有了比較清楚的方向，看到社福中心的徵才廣告，鼓起勇氣前往應徵，這一做，就是5年。

「因為沒有專長，所以做把屎把尿的工作」鍾泰平謙虛的說，軍人退伍大概都會往保全、保險與寶塔（殯葬業）的「三保」工作轉換跑道，但為了擁有更多時間陪家人、做自己的興趣，嘗試接觸居服員這份工作。

起初，這份工作讓他做得「吃力」，因為在軍中都是帶人、指揮與管理，但轉換跑道後，必須挽起袖子、服務長輩，幫他們洗澡，甚至「把屎把尿」，光是心態調整就花了近一年時間，認為只要秉持愛心、耐心及服務的心「三心」去做，把個案當作自己的親人般照顧，就不會排斥與畏懼。

熱愛運動的他，都會把握機會參加馬拉松或鐵人三項等活動，就算因工作關係無法報名，也會利用空閒時間鍛鍊體能，他說，擔任居家服務員，除了「三心」，身體健康更是重要，盼藉由運動維持體能，才能繼續服務下去。

每次服務後，案家帶著滿滿笑容向他致謝，就很有成就感，覺得再累也值得，總是充滿動力，若遇到特殊狀況，只要時間允許且是安全狀況下，他就會盡量協助服務案家解決問題，依專業知能給予建議。

他回憶，有一次在服務的過程中，注意到原本就有中風的案主頭「歪」向一邊，且一副身體不太舒服的樣子，覺得有異，通知家屬儘快帶案主就醫，經檢查發現案主二度中風，所幸及早提醒，才沒讓病情惡化，家屬給予極大肯定。

「我們很幸運」也有案主的妻子潘太太分享，鍾泰平是他們遷居新竹後，第一個申請到的居服員，剛開始因彼此不熟悉，不敢外出，後來完全可以放心交給他，而且不會因為家屬不在家，服務就變得馬虎，還常自願「超時」幫忙，讓全家人感到窩心，直呼「如果要更換居服員，我絕對不答應。」

由於家中的年邁父親幾年前不慎摔跤，行動變得不太方便，鍾泰平的工作內容，正好可以在家中「派上用場」，雖然無法全時照顧父親，但他所學到的知識，卻能幫助全家人，提升生活品質。

鍾泰平的服務不僅受到案家的喜愛，也受到新竹市政府等相關單位的讚許，去年底，更獲得財團法人台灣居家服務策略聯盟頒發「105年度居家照顧服務類組-樂服銀獎」，服務受肯定。1060312

(中央社)