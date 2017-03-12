品嘗咖啡文化 暢遊布達佩斯咖啡館

匈牙利被稱為東歐的小巴黎，首都布達佩斯的紐約咖啡館被譽為全世界最美的咖啡廳，另外，書店咖啡廳則以華麗裝潢吸引目光。

不過，若是談到人文以及歷史，首選當然是中央咖啡館。1887年建造的中央咖啡館曾有不少匈牙利作家、藝街家以及詩人，坐在典雅且具有歷史的咖啡廳內，啜飲咖啡進行創作，也讓中央咖啡館保留了匈牙利文化的根。

位居歐洲大陸東部的匈牙利，曾是雄霸一方的奧匈帝國的一部分，不過後來和蘇聯結盟，成為共產國家；後來共產體制瓦解，匈牙利脫離共產體制，但由於天然資源不豐富，經濟發展在歐盟各國中算不上是前段班，物價在歐洲各國中相比也偏低，首都布達佩斯雖被多瑙河一分為二，不過雄偉的城堡及教堂，讓布達佩斯被稱為小巴黎，加上低廉的物價，讓布達佩斯成為不少觀光客的最愛。

匈牙利的咖啡文化起自19世紀初，咖啡館在布達佩斯林立，不過受到一次及二次大戰的戰火波及，以及加入共產國家陣營的影響，咖啡館不是被收回國有或是挪為他用，讓匈牙利的咖啡文化失色，所幸脫離共產體制後，來自歐美及亞洲的觀光客為體驗歐洲咖啡文化來到布達佩斯，許多具有歷史文化意義的咖啡館因而再度開門營業。

在旅遊網站「UCity Guides」10大最美咖啡廳票選中拿下第一名的NY CAFE即為布達佩斯咖啡文化的縮影，1894年落成的NY CAFE，裡頭裝潢有如皇宮一般，天花板的壁畫加上水晶燈，在裡頭喝咖啡有如享用皇家貴族的待遇，咖啡點心以及餐點的價格以匈牙利的消費水準上來看雖然偏高，不過對歐美及亞洲遊客來說仍是物超所值。

另一家咖啡廳「書店咖啡」(book cafe)，顧名思義就位於書店裡頭，想要進入咖啡廳得先穿越alexandra書店，書店原本為匈牙利第一間的百貨公司。書店咖啡雖藏身在書店內，但難掩極致奢華，儘管有人認為咖啡和餐點普通，但光論氣氛就已經讓人覺得物超所值。

至於人文氣息豐富的中央咖啡廳，自1887年時就成立位於布達佩斯重要政經區域，文人雅士或是政治人物都在此聚會暢談議論時事，因此這間咖啡廳內部裝潢雖非豪華，但原木的桌椅給人古典質樸的感覺，保留了原貌，仿佛咖啡廳並未因時光流逝而有所改變。

然而，不管是想要置身華麗的咖啡廳，跟歐洲貴族一樣享受咖啡，或是想體驗具有悠久歷史文化以及人文氣息，相信都能在暢遊布達佩斯街頭林立的咖啡廳中獲得滿足。1060312

(中央社)