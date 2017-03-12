藉口轉帳曬恩愛 陸男劈腿5女騙兩百萬
大陸1名已婚男子佯裝富二代，在各地交了119名女網友，並和其中5人發展感情。他要求女友在網路送錢給他，讓他向朋友曬恩愛，共騙取人民幣50餘萬元（新台幣約228萬元）。
中國青年網報導，中國大陸男子徐澤成不顧已婚身分，公然在婚戀網站上徵友。自我介紹寫著，「我是個太過於看重感情的男人」，並偽裝成富二代，再配上一張帥氣大頭照，短短2年餘，共交了119名女網友。
更讓人吃驚的是，他還同時與其中5名女子保持網戀關係。儘管素未謀面，他就向女友說，「在網路上轉帳給我，我要截圖在朋友圈『秀恩愛』、讓朋友家人羨慕自己交到了這麼好的女朋友」。
被騙走15萬元的李梅（化名）日前到南京雨花台區公安（警察）分局鐵心橋派出所報警。李梅說，1月25日，她回到老家後，父母一直催促她趕快找對象。李梅有些著急，就在婚戀網站上註冊帳號。
李梅看到徐澤成的自我介紹寫著「我是個太過於看重感情的男人」，覺得對方應該很可靠，加上徐澤成的照片非常帥氣，李梅便主動加了微信。接著，雙方就開始聊天，並在1個月內迅速發展成男女朋友。
兩人認識4天後，徐澤成1月29日就在微信上詢問李梅，是否會毫無理由地借錢給自己，以表示對愛情的忠貞不渝。李梅表示，自己的愛能經得起考驗，便借了3萬元給徐澤成。
徐澤成隨後又以過生日、情人節等藉口，要求李梅轉帳給他一些具特殊意涵的數字金額，分別是1萬3140元、9999元、3344元等，要截圖在朋友圈「秀恩愛」、讓表弟羨慕和嫉妒。李梅共計被騙走15餘萬元。1060312
(中央社)
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