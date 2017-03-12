世界最美咖啡廳 NY CAFE當之無愧

被網站「ucity guide」譽為全世界最美麗咖啡廳的NEW YORK CAFE，金壁輝煌的壁飾，豪華水晶燈，讓遊客不遠千里而來。

紐約咖啡館位於匈牙利布達佩斯的第七區內，周邊有地面電車的車站或是地鐵站，交通四方八達，不管搭電車或是從地鐵站從地下層走到地面，遠遠就可以看見大街上建築外觀雄偉的紐約咖啡館，大門牆壁上有16尊精美的銅製羅馬精靈像，讓人一眼就望出咖啡館之所在。

也許是因為歐洲冬天時氣溫低到零下是家常便飯，歐洲的咖啡廳通常設了2道大門。拉開第一道大門，隔著第二道大門的玻璃就隱約看見金黃閃耀的裝潢壁飾，才剛開店沒多久，也許是世界最美的咖啡廳名號太響亮，店裡已有客人入座。

「沒有咖啡就沒有文學」，匈牙利著名的作家桑多馬芮也是紐約咖啡館的常客，咖啡之於他來說就是創作的來源，桑多馬芮只是眾多愛好紐約咖啡館的藝文人士之一，除了作家之外，包括報社編輯也都在咖啡館內編排內容，讓紐約咖啡館不僅僅只有華麗的裝潢，也成為匈牙利藝文薈萃之處。

紐約咖啡館雖華麗風光，但也曾沉寂一時；一次大戰後，匈牙利成為共產陣營的一份子，原本有著閃耀動人水晶燈、精美壁畫、絨布裝飾的咖啡館，成為了放置運動用品的倉庫，直到匈牙利脫離共產統治，由義大利的飯店集團接手經營，才讓紐約咖啡館重回昔日的華麗風貌。

現今的紐約咖啡館和五星級飯店結合，飯店的客人可以到咖啡館中庭吃早午餐，到咖啡館的人也可以入住五星級飯店，只要花台幣6000元就可以入住有義大利家具、水晶燈以及絲絨壁紙的套房。

如果只是要喝咖啡，可以選擇有鮮奶油的熱巧克力加上餅乾，或是經廚師精挑細選的甜點蛋糕組合，也可以選擇匈牙利傳統的牛肉湯或牛排等主食。

當優雅的服務生將餐點端上桌，耳邊也傳來鋼琴聲，原來咖啡館也安排小提琴和鋼琴的現場演奏，不難想像為何咖啡館總能激發作家等的創作靈感，也讓來到這裡的每一個人除了用手機相機留下紀念之外，也在心底許下承諾，相約在紐約咖啡館相見。1060312

(中央社)