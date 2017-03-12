車手海報誤植士官長照片 豐原警分局急撤

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台中豐原警分局製作懸賞抓車手海報，海報照片卻誤植一名士官長照片，士官長發現後向警方反映，警方立即撤下張貼的海報，並向士官長道歉。

台中市豐原警分局表示，有4名車手頻頻在轄區犯案，涉及多件詐欺犯罪案，警方調查發現監視器有拍到他們的身影，警方製作緝拿車手海報，懸賞新台幣1萬元。

警方指出，製作海報張貼照片時，卻誤植了一名士官長的照片，該份海報印刷約40張，2月24日張貼在豐原區、大雅區、神岡區、潭子區的犯罪熱點提款機旁。

警方指出，根據165反詐騙專線情報，查出車手到ATM取款時間，去調閱金融機構監視器欲蒐證車手的照片，但因該監視器的時間未調整至中原標準時間，導致畫面出現時間差，而士官長剛好在時間差內出現，造成誤認。

警方說，1日，遭誤植照片的士官長發現後，向警方反映，警方立即將錯誤海報撤下並向士官長道歉，已積極查證真正的車手，事後會再次跟士官長道歉。1060312

(中央社)