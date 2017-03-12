NBA》請叫我老闆！帕克買下法國里昂女籃

帕克積極買下法國籃球隊，就是為了自己以後買下NBA球隊鋪路。(美聯社資料照)

馬刺後衛法國「小跑車」帕克如今又多新頭銜，就是女籃隊老闆！先前才買下法國男籃ASVEL隊的帕克，12日又在推特上宣布，自己成為法國里昂女籃隊的大股東，但他還沒滿足，因為他的終極目標就是成為1支NBA球隊的老闆。

「有朝一日我會成為1支NBA球隊的老闆，」帕克說，「這就是我為何在2009年投資ASVEL隊，更在2014年完全買下這支球隊，且成為球隊總裁，一切都是為了我日後成為NBA球隊老闆鋪路。」

帕克本季場均10.4分、4.7助攻，已經缺席15場之多，12日馬刺與勇士之戰，也將因為輪休缺陣，儘管他才35歲，卻感覺快要退休模樣，反正如今他連自己退路都已找好，或許以後變成馬刺總教練帕波維奇的老闆也不錯。

(中時電子報)