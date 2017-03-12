WBC》驚天動地 委內瑞拉11-10險勝義大利

委內瑞拉外野手賀瑞拉回本壘得分，接受隊友祝賀。(美聯社)

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前役以0-11慘遭波多黎各羞辱的委內瑞拉，12日碰上D組最弱的義大利，非但沒能耀武揚威，反倒打得驚天動地。義大利再度展現「以血換血」的精神，不計失分地強攻猛打，兩隊共敲出29支安打、3發全壘打，出動16名投手，最後在第10局才以11-10分出勝負，委內瑞拉驚險取得首勝。

義大利首局就先馳得點，包括4局下的單局雙轟，很快以5-0領先。委內瑞拉似乎還沉睡在前一役的惡夢中，直到5局上才開始大反攻，3個半局就進帳8分，一度以8-5超前，但在第8局又被義大利扳平。

義大利尼莫敲出全壘打。(美聯社)

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委內瑞拉S.裴瑞茲9局上敲出價值連城的2分炮，眼看就要以10-8結束比賽，但是義大利發揮輸一球追一球的鬥志，委內瑞拉派出K-Rod關門也壓不住，9局結束時又被追成10-10。若非義大利第2名跑者被刺殺在本壘前，義大利差點就以再見安打獲勝了。

10局上，效力馬林魚的普拉多又為委內瑞拉打下全場最後1分，他今日單場5支5，外加3打點。義大利鏖戰到第10局才終於投降，把奪冠的熱門隊伍委內瑞拉打得暈頭轉向。義大利「雙槍俠」范戴提也再次表演「左右開投」，換手K掉3人，但也被打2分，還有1次牽制成功。整場比賽耗時4小時43分鐘。

(中時電子報)