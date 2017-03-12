快樂揮毫 老師妙喻就像養物
「學書法就像是養寵物，要享受快樂互動的感覺」，新竹市科學城社區大學書法老師陳孟誼說，這樣才能可長可久，學書法只要能學得久，自然就能學得好。
陳孟誼在新竹市科學城社區大學教授的「書法臨習與藝術風格」課程，入選2016年全國社區大學優良課程評選，是2016年唯一入選的書法課程。
對於小朋友學書法，陳孟誼表示，一般分為2種，一種是自己真正有興趣；另一種是家裡希望學的，這種小朋友比例高達70%、80%以上。
陳孟誼說，小朋友學書法，首先要降低學習壓力，讓學書法變成興趣；學書法的環境應與學校上課不同，可以放點音樂，老師也可在課堂上安插一些故事，或安排手工製作課程，有助營造快樂學習氣氛。
陳孟誼也鼓勵家長與小朋友一起學書法，這樣才不會上課時老師講一個觀念，回到家又被家長不同觀念扭轉，變成白忙一場。
隸書的書寫動作比較單純，比楷書簡化一半的動作細膩度，陳孟誼建議，小朋友學書法可先從隸書開始；因為小朋友還沒發育成熟，學習比較單純筆畫，比較能夠接受。
此外，隸書強調空間均勻概念，陳孟誼表示，空間均勻訓練也可以幫助小朋友對結構造型、文字比例拿捏度有協助。
寫隸書，首先拿筆以平常拿鉛筆方式就可以，陳孟誼指出，這動作不僅小朋友熟悉，也符合漢朝當時寫字的方法。
陳孟誼說，第二就是注意橫平豎直特徵，掌握橫畫水平，直畫垂直；第三是注意空間要均勻，空間等分的概念；第四是特殊的蠶頭雁尾的用筆，這樣就掌握隸書基本簡單觀念。1060312
(中央社)
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