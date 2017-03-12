書店咖啡館 金色壁畫水晶燈取勝

匈牙利咖啡文化歷史悠久，位於書店內的書店咖啡廳(Book Cafe)，抬頭一望，屋頂的壁畫古典奢華，咖啡味道如何早已不是重點。

但和古典奢華的書店咖啡呈現反差的則是中央咖啡廳，中央咖啡廳位在匈牙利首都布達佩斯的重要政經區域，詩人作家喜歡點杯咖啡，創作文學，中央咖啡廳雖沒有華麗的外表，但豐富的文化底蘊色彩，遊客置身在咖啡廳中，相信會對匈牙利的文化有更深的體會。

匈牙利布達佩斯有許多美麗的咖啡廳，其中藏身在書店裡的書店咖啡廳(Book Cafe)即為翹楚，書店咖啡顧名思義，咖啡廳位在布達佩斯Andrassy大道的書店內，書店外觀雖不起眼，但對匈牙利人來說意義非凡；因為書店的前身在文藝復興時代是賭場，後來進入19世紀，搖身一變成為匈牙利第一家百貨公司，如今成為有著濃濃書香味的書店。

不管是內部的裝潢或是書籍的擺設，和台灣的誠品書店有異曲同工之妙，不過搭著書店內的電扶梯一路向上，看到有個空間內有服務生出入，就知道書店咖啡即在眼前。

只要進入書店咖啡，沒有人不被屋頂華麗的壁畫所震懾，金色的壁畫加上水晶燈，只有華麗兩字可以形容；原來繪製壁畫的是匈牙利籍的畫師Karoly Lot，同時也是負責匈牙利國家歌劇院壁畫的畫師。

書店咖啡除了有遠道而來的外國遊客之外，也有當地人帶著書籍、報紙，在咖啡廳度過悠閒的下午，或許有人認為以咖啡廳的角度來看，書店咖啡廳太過華麗，不過只要一想到布達佩斯被稱為東歐的小巴黎，華麗的咖啡廳好像也只是順理成章而已。

位於布達佩斯多瑙河東岸的中央咖啡廳(Central Cafe)，位於布達佩斯重要的政經區域，同樣也是百年的咖啡廳，搭乘布達佩斯地鐵3號線，在Ferenciek tere站下車，朝著方濟客廣場走去，就可以看見隱身在街頭、以低調古典方式存在的中央咖啡廳。

隨著時代變化，即使咖啡廳外行駛的從馬車變成了汽車，但是推開中央咖啡廳厚重的木門，不管是桌子還是椅子都為原木製，牆上還有曾在此思辯討論哲學藝術的文人雅士黑白老照片，進入咖啡廳就好像穿越時光隧道，回到100多年前的歐洲，牆上的黑白老照片就好比時代表時光的勳章，反覆提醒歷史的存在感。

中央咖啡廳可說是一間「老派」的咖啡廳，坐定位，服務生送來的菜單，封面就很有「質感」，內頁的紙張泛黃，也沒有彩色照片讓不懂匈牙利文的遊客可以按「圖」索驥，不過幸好櫃台旁有個透明的冷藏櫃，擺放蛋糕、冰淇淋等甜點，就算是看不懂菜單，還是可以在冷藏櫃前比手劃腳，讓服務生知道你想要點什麼。

中央咖啡廳也曾因戰火停業，不過幸好店內的桌椅、餐盤、杯子甚至是刀叉都被保存下來，所以手中拿的咖啡杯、盛裝甜點的盤子，在100年前也許是某個詩人作家尋找靈感的來源，也讓中央咖啡廳雖沒有華麗的裝潢，但濃濃的人文藝術格調仍在當地人心中占有重要的地位。1060312

(中央社)