差點就放棄 洪國穎衝出人氣法式甜點

台南市一家法式甜點店老闆洪國穎，擁有西班牙文與企管學歷，卻選擇遠赴法國藍帶廚藝學院從頭學起。勇敢追求夢想，漸漸闖出名號。中央社記者楊思瑞攝 106年3月12日

法式甜點店的老闆洪國穎（右）說，能多與客人互動的店才有溫度，自己的想法也比較能講給客人聽。中央社記者楊思瑞攝 106年3月12日

洪國穎成功把店開了起來，店裡設計許多吧檯前座位，引進南部少見的現點現做甜點方式，顧客可以近距離看到組裝甜點過程。中央社記者楊思瑞攝 106年3月12日

台南市一家法式甜點店老闆洪國穎，擁有西班牙文與企管學歷，卻選擇遠赴法國藍帶廚藝學院從頭學起。創業路上曾窮到付不出每個月800元稅金，但仍勇敢追求夢想，漸漸闖出名號。

今年34歲的洪國穎是土生土長的台南人，大學時讀西班牙文，畢業後進了一家汽車零件大廠，擔任中南美洲市場業務代表，再考研究所轉攻企管。拿到碩士學位後，就一心想朝創業之路邁進，選擇的是自己從小就喜歡吃的甜點。

「做甜點幹嘛讀到研究所啊？」洪國穎說，家人一開始都反對這個改變；但他心裡清楚，自己無法接受日復一日又規律的辦公室工作。即使大學畢業就找到一份看起來薪水、福利都不差的工作，卻不是他想做的事。

他說，因為碩士論文做的是有關餐飲開業，接觸許多創業故事；後來就立下志向，要做與甜點有關的生意。但自己的餐飲實務經驗，只有到澳洲度假打工時做過的餐廳、飯店外場，也沒有關鍵的製作技術；因此在30歲的「高齡」時，決定從頭來過。

洪國穎先到台北的連鎖法式餐廳擔任儲備幹部，剛好參與展店業務，學了不少；8個月後再遠赴法國巴黎的藍帶廚藝學院，希望學到最道地的法式甜點做法。

他說，藍帶甜點班教的其實比較基本；但最後兩個月的實習就很扎實，每天工作最長可到16小時。那時剛好碰上耶誕節前檔期，一開始從洗碗盤做起；在攝氏1度的氣溫中洗到手指破皮，連滑手機都沒感覺。主廚講的又是他不太懂的法文，每天被罵得很慘。

洪國穎表示，本來與他一起實習的加拿大同學還能幫他翻譯一下法文，但後來那個同學覺得太苦了，就先離開，他更只能靠自己摸索。

「要學東西就得撐住」。他說，慢慢地主廚讓他做簡單的東西，後來就什麼都做得很上手了。實習結束時，這名主廚還送了一套很貴的書給他。

回台灣以後，洪國穎向家人借了新台幣20萬元買設備，用家裡的小角落創業，以網路行銷起家。但他對原料、做法、產品包裝等細節很堅持，很快就入不敷出。

洪國穎說，那時有些合作廠商跟他提到，現在像他這樣半路出家創業的人很多，但倒掉的也很多，平均大概只能撐9個月。果然到了第9個月，連要繳給國稅局的每個月800元稅金都繳不出來。後來是以臨櫃方式，把幾個銀行戶頭裡各剩下的幾百元領出來，才湊齊了3個月共2400元稅金。

洪國穎又向家人借錢，付了該付的貨款後，看著剩下的2萬多元，動了是否該放棄的念頭。

「寧可做了失敗，也不願意因不嘗試而感到遺憾」。洪國穎說，他不甘心；於是用這些錢開發了一個新口味草莓蛋糕，剛好又遇上耶誕節檔期；在網路商城上架後，意外大受歡迎，連知名百貨公司都主動來邀他設櫃。

「到百貨公司設快閃櫃的那兩個星期，加起來只睡24小時」。他說，站在第一線與客戶互動，商品更能獲得認同，經常賣到空櫃，也因此動了開實體店面的念頭。

洪國穎成功把店開了起來，現在是擁有6名員工的老闆；店裡設計許多吧檯前座位，引進南部少見的現點現做甜點方式，讓客人可以近距離看到甜點組裝過程，已累積不少忠實顧客。

洪國穎說，能多與客人互動的店才有溫度，自己的想法也比較能講給客人聽。

他說，創業過程甘苦很多、心態轉換很大，一直很怕有些退縮的想法會動搖了自己。未來仍希望一步步朝著夢想前進，把好吃的甜點分享給更多人。1060312

(中央社)