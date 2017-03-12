張瓊姿結褵郭泰源24年 曾因「車震」婚姻險觸礁
世界棒球經典賽中華隊3戰全敗，下屆必須從資格賽打起，不僅球員教練挨轟，網友也連署要棒協解散，擔任總教練的郭泰源成箭靶， 讓她的女兒和老婆張瓊姿都發聲力挺「辛苦了」，深厚情感令人動容，不過其實他和妻子結褵24年，曾因「車震事件」婚姻險觸礁。
張瓊姿外型姣好、身材高挑，以模特兒出道，後因緣踏入戲劇圈，演出《女人四十一枝花》、《家》等多部戲劇作品，成為八點檔當家花旦，1993年與「東方特快車」郭泰源結婚，成為藝界、體壇一大佳話，婚後她就息影，隨著老公到日本，專心相夫教子，當個賢內助，還在老公患惡性肝腫瘤後，悉心照顧他復原，成為表率。
未料，2003年張瓊姿被拍到和健身教練潘若迪數度出遊，還在男方車裡密會80分鐘，轎車還不明原因晃動，「車震」事件鬧得沸沸揚揚，郭泰源還因此離家出走，還考慮離婚，後來因為孩子，夫妻倆重修舊好，感情也更加堅固，陪著老公走過風風雨雨，這次經典賽見郭泰源被罵，她也安慰他：「辛苦了，快回家，我們都在。」
而之前她受訪也曾透露，與另一半相處方式各自為政，不會過問對方工作的事，「彼此留點距離、空間，不是比較浪漫？」即使老公赴日工作，兩人也會用APP軟體關心彼此，且郭泰源私底下燒得一手好菜，全家人的胃都被他收服，夫妻倆的大女兒郭思瑜更遺傳父母好基因，美貌和戲胞都很出色，一家人走過風波，現更加幸福和樂。
(專題報導)
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