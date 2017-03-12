八點檔是台灣「亂源」 李興文嘆「天佑台灣」

李興文相當感慨。（取自臉書）

李興文最近幫朋友拍攝護膝用具簡介。（取自臉書）

李興文最近正在拍攝民視下一部新八點檔《幸福來了》，他昨晚（11日）語重心長寫下一篇身為電視人的「無奈文」，並轉發一位好友「游爸」的文章，對方在文內暗諷民視「這樣真的是給台灣人一個良好的資訊及教育嗎？難怪現今臺灣社會動不動就惡言相向、難道這些號稱臺灣人的眼睛或者電視台都無須負一點點責任嗎？現在的政府也不用負責查驗一下幫幫百姓守護一下嗎？」

李興文寫道：「天佑台灣，我現在要轉貼的文章是一位好朋友在臉書所發表的，我看了感同深受，卻無能為力，雖然我也好幾年沒在八點檔連續劇出現，但是目前的狀況我也難辭其咎，孤臣無力可乏天相信是許多電視人的無奈，但是卻又最無法放棄的一塊！希望看到的朋友也能有所體會，有能力的人也能彼此改變，讓我們的環境更善良美好，讓我們的社會更溫馨和諧。」

游爸在文章內提到：「我覺得真是心痛、真是忍耐很久也是思考很久，為何現在的台灣隨時都有社會新聞且都是負面而且一件比一件誇張、終於發現原來都是八點檔電視惹的禍。」、「號稱台灣人的眼睛，竟然連自己的連續劇都不稍微檢視一下、其中劇情的荒誕離譜真不知道編劇到底是那𥚃派來毀滅臺灣，還是這又是阿共的陰謀，劇情都是百分之九十的壞人可以持續的使壞、好人怎麽做都不效、為了錢可以把結髮妻出賣、可以把親生母親趕走，不喜歡就可以叫人去修理別人、陷害別人，然後在最後五分鐘再點到報應。」

游爸最後表示，「這樣真的是給台灣人一個良好的資訊及教育嗎？難怪現今臺灣社會動不動就惡言相向、難道這些號稱臺灣人的眼睛或者電視台都無須負一點點責任嗎？現在的政府也不用負責查驗一下幫幫百姓守護一下嗎？真是不知寫手一定要寫成這樣、演員怎麼可以演的下去、真的不需要有那麼一點專業的堅持嗎？可以為了錢連起碼的演員的尊嚴及堅持都不用嗎？祈求天佑台灣」！

李興文的「無奈文」一貼出來，引來不少迴響，資深演員李國超也留言表示「說的好呀」，鄭平君則寫道：「將文化拿掉將人性拿掉，剩下的連侏羅紀都不如！電視本有教育、教化功能，如不教忠教孝，沒有四維八德，就是亡國亡種之禍。」

網友也紛紛附和，「這就是台灣現在社會風氣的寫實 敗壞的惡性影響 沒尺度節制」、「從有大陸劇，除了公視，偶爾大愛台，其他我就不看台語電視劇，因為台灣的電視只有收視率沒有內函，只要有人看就可連續幾百集，真的是把台灣人當笨蛋，雖然我不喜歡大陸，因為他們不時恐嚇台灣旦這些年他們的電視好看又不拖沙，很用心的在演出，台語片的導演只會奧戲拖瓶，我是台灣人看到了都難過，台語很多有實力的演員，難道不能演出好的電視劇嗎？難過」、「亂源的劇情何時會讓台灣人省思它帶來的毀滅！ㄇ臺，ㄙ臺，的編劇組，演員組，你們知道這也是造業嗎？老天爺真的有在看噢！好好想想吧！的太好了。我已經幾年沒看過八點檔了。真的劇情太瞎了。興文兄。佩服你 有勇氣 說出大家的心聲」。

(中時)