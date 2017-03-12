自然療法治癌無效 醫者遭怒殺
台灣國人十大死因，癌症連續34年位居十大死因之首，癌症患者常在正統醫療外，尋求其他醫療方法。諸如，芳香療法、水療法、草本療法、營養療法等等，但常傳無效又延誤正統醫療而不治。在美國肯塔基州鮑靈格林(Bowling Green)就傳出不幸事件，一名自然療法業者3日被發現陳屍診所，警方逮捕涉嫌的男子，據法庭文件顯示，凶手怪罪對方害死罹癌妻子憤而開槍行凶。
據外電報導，凶嫌是35歲的安托維茨(Omer Ahmetovic)，他與妻子在今年1月控告這名自然療法業者的龔薩雷斯 (Juan Gonzalez)。訴狀中說，安托維茨在妻子診斷出得軟組織癌後，在等待做癌症治療期間尋求自然療法，並在去年1月初找上死者龔薩雷斯。當時，龔薩雷斯保證他三個月就能治好。
結果，他們花了7000元讓菲克瑞妲接受藥草治療、遵照龔薩雷斯的飲食指示，還到診所讓他按摩和泡腳，妻子的病情卻每下愈況。從去年1月到5月接受龔薩雷斯治療期間，她身上的腫瘤從一個增加到七個，第一個腫瘤大得從體外都能看到，而且眼睛變黃，兩腿腫大。再回醫院時已無法控制病情，回天乏術。
凶嫌安托維茨雖被控殺人，可是拒絕認罪，因保釋金高達100萬美元，暫時無法籌措，人仍在羈押中。
(中時電子報)
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