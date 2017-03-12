國軍提新戰略「重層嚇阻」陸媒評：暗度陳倉
國防部在今年調整戰略目標，將以往的「防衛固守，有效嚇阻」改為「防衛固守，重層嚇阻」。對此，大陸媒體分析，認為蔡英文當局的意圖是「暗度陳倉」，即以虛張聲勢的作為製造和平假象，實則悄悄重塑台灣政經秩序與氛圍。
陸媒「參考消息網」近日刊出評論文章，對台灣更動沿用22年的戰略口號作分析，稱該行為可能並非單純的文字遊戲。
文章指出，蔡英文早在上台之初，就表示要求國防部擬定新的戰略方針，這只是其執政後在各領域「去馬英九化」的其中一環。雖然「有效嚇阻」與「重層嚇阻」只有兩字之差，但解釋上卻沒有那麼簡單。就國防部之前的說法，「有效嚇阻」意指開戰即決戰，一戰決勝負；「重層嚇阻」是分別從空中、海上、灘頭與城鎮多層截擊，累積小勝為大勝。
分析蔡英文提新口號的動機，一方面是想向台灣內部有所交待，表明自己並非在軍事戰略上毫無能力；另一方面，也是在向大陸傳達：兩岸即使開戰，台灣並非沒有準備。
文章進一步說明，以上虛張聲勢的作為，是在製造與大陸維持「假和平」的現狀。實際上，蔡英文正悄悄重塑台灣的政經秩序、文化社會氛圍，甚至是重新定位兩岸關係。
(中時電子報)
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