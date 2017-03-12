NBA》勇士被作掉？裁判報告柯瑞被犯規沒吹

聯盟坦承柯瑞最後關頭遭到盧比歐(中)犯規卻沒吹。(美聯社資料照)

這下子「陰謀論」恐怕又將開始亂傳了！勇士11日以102比103飲恨敗給灰狼，這場比賽卻出現不少爭議判決，尤其是NBA在12日公布最後2分鐘裁判報告，清楚指出柯瑞讀秒階段應被犯規，裁判卻沒響哨，勇士真的虧大了！

當時比賽還剩55秒左右，柯瑞明顯遭到灰狼後衛盧比歐撲倒，可是裁判都當沒看到，如今裁判報告隔了1天才肯認錯，比賽勝負卻已定讞，勇士等同被裁判做掉，聯盟這樣的認錯方式，恐怕只會繼續引發球員的嚴重不滿。

其實這場比賽不僅這個判決有爭議，包含上半場明明打完，兩隊球員卻被裁判請回打完最後幾秒，還有威金斯最後關頭罰進致勝兩分，從慢動作來看，卓雷蒙格林與帕楚利亞都沒有明顯犯規動作，裁判卻響哨了。

格林賽後甚至放話準備好罰款要來開罵了，後來才又反悔，決定把這筆錢省下來去買手錶，不過勇士總教練科爾決定12日與馬刺之戰，將讓柯瑞、克雷湯普生、格林與伊戈達拉4大主力輪休，擺明就是想給聯盟1次無言抗議。

(中時電子報)